Mano detona arbitragem em Vitória x Fluminense: ‘Pênaltis mandrakes’

Mano Menezes não ficou satisfeito com a arbitragem de Fluminense x Vitória (Foto: Divulgação/ Fluminense)







Escrito por Lance! • Publicada em 26/10/2024 - 21:34 • Rio de Janeiro (RJ)

Após a derrota do Fluminense para o Vitória por 2 a 1 neste sábado (26), pelo Brasileirão, Mano Menezes detonou a arbitragem da partida. O pênalti da vitória do time baiano foi um dos principais pontos de crítica do técnico tricolor.

- O jogo foi marcado por incidentes desde o início. Primeiro um pênalti que não foi. O pessoal estava com pressa para dar pênalti hoje, já deu cedo. Aí o VAR chamou e ratificou. acho que a bola da falta do primeiro gol do Vitória, embora tenha sido depois legal, a falta do gol, a origem do lance é um lance de falta, na minha opinião, irregular. Acho que o segundo pênalti não houve. Achei que com o VAR, esses pênaltis mandrakes de final de jogo, que você joga o corpo em cima do adversário, tinham acabado. Mas pelo jeito em algumas situações ainda não acabaram.

Aos cinco minutos da primeira etapa, o juiz da partida apontou pênalti para o Vitória. Logo depois, o VAR entrou em ação e fez com que Flávio Rodrigues de Souza anulasse a marcação contra o Tricolor. O segundo pênalti foi o do segundo gol do Vitória, aos 45 minutos do segundo tempo. Para Mano, a penalidade máxima não aconteceu, mas, dessa vez, o VAR não inteferiu.

- Mas a gente também tem culpa. A bola estava no nosso ataque, nós tínhamos o lateral na ponta esquerda, na mão de Keno, e fomos recuando a bola, recuando, recuando. E fomos parar no Fábio, que atravessou a bola para o Manoel. Foi dominar a bola, escapou. Chamamos uma situação para dar moral para a decisão que ele tomou - admitiu o Mano Menezes

Com a derrota, o Fluminense estaciona nos 36 pontos e fica mais próximo da zona de rebaixamento do Brasileirão. O Vitória soma três pontos e chega a 35, assumindo, neste momento, a 14° colocação.

O próximo compromisso do Tricolor é somente na próximo sexta-feira, dia 1° de novembro. O clube enfrenta o Grêmio, às 21h (de Brasília). Inicialmente, o jogo estava marcado para o dua 2 de novembro, no sábado.