O embarque do Fluminense para o Mundial de Clubes será nesta sexta feira (6). Do Rio de Janeiro à Columbia, na Carolina do Sul, são cerca de 7500km e essa distância quase dobrará nos deslocamentos dentro da competição, totalizando aproximadamente 12800km.

continua após a publicidade

Columbia é o primeiro destino do Tricolor, que será a cidade-sede do clube. Lá, o time treinará nas instalações da Universidade da Carolina do Sul, para onde retornará após cada partida. Contando o trajeto de ida, serão sete viagens, sendo seis dentro dos Estados Unidos.

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Fluminense

Conheça a programação do Fluminense no Mundial

O primeiro trajeto será Rio de Janeiro-Columbia - cerca de 7500km -, o qual o Flu fará em vôo fretado. O time permanecerá treinando no local até o dia 15, quando viaja para Nova Iorque/Nova Jersey para a estreia contra o Borussia Dortmund, no dia 17, no MetLife Stadium.

continua após a publicidade

Chegando na cidade, o Fluminense treinará no Harrison Stadium, conhecido também como Sports Illustrated, onde joga o Red Bull New York, time que disputa a Major League Soccer (MLS). É também casa do NJ/NY Gotham, equipe da National Women's Super League (NWSL), onde jogam as brasileiras Bruninha, Geyse e Gabi Portilho.

Jogadores do Fluminense comemoram gol contra o Internacional, no último jogo antes do Mundial de Clubes (Foto: Maxi Franzoi/AGIF)

Após a partida contra os alemães, o Tricolor retorna para Columbia no mesmo dia e permanece no local até o dia 20, quando volta para Nova Jersey para enfrentar o Ulsan, em 21 de junho. Depois, repetirá o trajeto de volta da sede na Carolina do Sul. A distância percorrida para o primeiro e o segundo jogo será de pouco mais de 3.570km, já que cada perna tem cerca de 893km.

continua após a publicidade

Passada a etapa no norte, o Fluminense se dirige ao sul. No dia 24, o time treina pela manhã e depois viaja para Fort Lauderdale, em Miami. Lá, jogará contra o Mamelodi Sundowns no dia seguinte, no Hardrock Stadium, casa do Miami Dolphins, time de futebol americano. Em 26 de junho, finalizada a fase de grupos, o time retorna à Columbia, somando mais 1.752km.

E se o Fluminense passar de fase?

Simulador do Mundial de Clubes do Lance! Simule resultados e veja as chances de classificação do seu time

Se ficar em primeiro lugar, jogará em Atlanta, no Mercedes Benz Fashion, acrescentando mais 318km. Em caso de classificação na liderança, enfrenta o segundo colocado do Grupo E, que tem River Plate, Monterey, Urawa Reds e Inter de Milão, em 1 de julho.

Passando na segunda colocação, a viagem será para Charlotte, na Carolina do Norte, sendo o trajeto mais curto do período, com cerca de 142km. No Estádio Bank of America, disputará a vaga nas quartas contra o líder do Grupo E em 30 de junho.

Mais notícias do Fluminense

➡️ Recuperado, Cano faz golaço em treino do Fluminense; veja o vídeo

➡️ SAF no Fluminense? Fred Luz explica modelo e avalia aplicação no Brasil

➡️ De reserva no Fluminense à seleção do Paraguai: entenda a convocação de Lezcano

➡️ Fluminense renova contrato com joia da base; multa é de R$386 milhões