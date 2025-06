Artiheiro do Fluminense em 2025, Germán Cano deu amostras de que está não só recuperado, como está com o faro de gol apurado. Em treino no CT Carlos Castilho nesta quinta-feira (5), o atacante marcou um golaço de cobertura e postou em suas redes sociais.

Sem atuar há mais de um mês, o camisa 14 tricolor estava em recuperação de uma lesão no ligamento colateral medial do joelho esquerdo e há cerca de uma semana iniciou a transição para os trabalhos com o grupo. O lance que o deixou no departamento médico aconteceu na partida contra a Aparecidense, em 29 de abril, pela Copa do Brasil, em dividida logo aos 11 minutos, fazendo com que Cano fosse substituído por Everaldo.

Além dele, Canobbio, Keno e Bernal também estavam em transição após as respectivas lesões e devem estar recuperados à tempo da estreia no Mundial de Clubes, conforme Mário Bittencourt afirmou ao "ge". O presidente falou que a decisão final é do departamento médico, mas acredita que "tranquilamente os três vão estar à disposição".

Cano já marcou do meio de campo pelo Fluminense

O gol feito no treino lembra o marcado contra o Vasco, pela oitava rodada Campeonato Carioca de 2023. Na ocasião, o artilheiro aproveitou a bobeada da defesa ao recuar a bola e emendou o chute de perna esquerda pouco depois do meio de campo, encobrindo o goleiro vascaíno. Depois do jogo, revelou que é uma finalização que treina no dia a dia.

— Sempre tem que tentar, com esquerda ou direita. Tem que trabalhar para poder tentar. De perna esquerda é muito difícil, porque não é minha melhor perna, mas consegui fazer. Sou destro, mas também tento praticar a perna esquerda porque é muito importante. Você tem que ter esse recurso. É um trabalho do dia a dia e de muitos anos de sincronizar as duas pernas e ter um recurso a mais dentro de campo — disse Cano ao Sportv.

Cano comemora seu gol contra o Vasco no Carioca de 2023 (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF)

Artilharia do Fluminense em 2025

Germán Cano: 14 gols Kevin Serna: 7 gols Canobbio: 6 gols Everaldo: 5 gols Keno e Samuel Xavier: 4 gols Jhon Arias: 3 gols Martinelli: 2 gols Guga, Renê, Ignácio, Thiago Silva, Hércules, Lima, Nonato, Ganso e Paulo Baya: 1 gol

