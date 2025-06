Uma das joias da base do Fluminense, Wesley Natã renovou o contrato com o clube. O novo vínculo vai até maio de 2028, período máximo que o jovem pode assinar antes de completar 18 anos. O Moleque de Xerém foi o primeiro da geração 2008 a ser relacionado para um jogo do profissional e o terceiro mais jovem da história do clube.

A renovação vem acompanhada de um reajuste salarial e aumento na multa rescisória, que agora é de 60 milhões de euros - cerca de 386 milhões de reais. Além disso, o projeto esportivo para o atacante é que ele esteja no profisisonal em 2025. Com quatro vagas em aberto para o Mundial de Clubes, é possível que seja inscrito caso o Fluminense não contrate novos reforços.

A oportunidade de Natã no time principal foi dada por Renato Gaúcho ao levá-lo para o jogo contra o Unión Española, no Chile, pela Sul-Americana. Nesta partida, o Flu levou 12 jogadores da base e ele era o mais novo, com 17 anos. Aos 70 minutos, entrou no lugar de Kevin Serna, estreando no empate em 1 a 1.

Conheça Wesley Natã

Nascido no Rio de Janeiro em 18 de abril de 2008, o atacante chegou ao Fluminense em 2017, quando tinha apenas oito anos. O futsal foi a porta de entrada do garoto, que, em 2024, assinou seu primeiro contrato profissional com o clube, cujo vínculo vai até maio de 2027.

Nesta temporada, Wesley Natã representou o Fluminense no Sul-Americano Sub-17 junto com Arthur Ryan e Naarã Lucas, dando uma assistência na campanha do título invicto da Seleção Brasileira. No entanto, sua história com a Amarelinha é mais antiga, acumulando convocações para a sub-15 e para a sub-16.

Em 2023, quando defendia o sub-15, foi parte do time que dominou o Rio de Janeiro, conquistando os quatro torneios estaduais da categoria. Ainda neste ano, foi campeão da Gama Paraguai Cup. Pelo Sub-16 do Flu, foi campeão do Torneio Guilherme Embry e da Copa Olaria, esta de forma invicta e sendo o artilheiro com cinco gols. No Sub-17, em 2024, foi decisivo no título do Brasileirão, marcando o segundo gol contra o Palmeiras, e da Copa do Brasil, dando a assistência para o gol do título.

Recentemente, estreou no Brasileirão Sub-20 e deixou sua marca, balançando as redes na virada contra o Santos. Começou o jogo no banco de reservas, mas entrou aos 18 minutos e, aos 45, balançou as redes para garantir os três pontos para o Tricolor. Na terça-feira (3), marcou o gol da vitória sobre o São Paulo, que garantiu ao Fluminense a liderança do Campeonato Brasileiro Sub-17.

Wesley Natã e seus empresários Lucas Souza, José Roberto Carnaval, Cassiano Carvanal (Fuse Sport) e Matheus Braga (LifePro) (Foto: Reprodução)

