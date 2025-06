Confira a lista de inscritos do Fluminense para o Mundial de Clubes

O Fluminense definiu parcialmente a lista de inscritos para o Mundial de Clubes. Com 31 jogadores dos 35 possíveis, o clube deixou quatro vagas em aberto para possíveis reforços que chegarão ao Tricolor.

O período de inscrição começou no dia 1 de junho e vai até o dia 10, quando os times enviarão a lista final. Até lá, o Flu corre contra o tempo para acertar novas contratações. A lista foi divulgada primeiro pelo "ge".

Perfil de reforços do Fluminense

O Flu está se movimentando no mercado para trazer novas peças para o Mundial e para o restante da temporada. Ao podcast "Toca e Passa", do Globo, o presidente Mario Bittencourt afirmou que o clube está em busca de meias e atacantes agudos e, na terça-feira (3), ao podcast "Setor Sul", complementou que um zagueiro canhoto também está no radar. Até o momento, o único nome que se teve conhecimento foi o do atacante Nico Lopez, do Nacional, que foi procurado pelo Tricolor, mas rejeitou a investida.

Na entrevista concedida ao "Setor Sul", o mandatário deu novas informações sobre as contratações, revelando ter sondado a situação de Neymar e Cristiano Ronaldo. No caso do camisa 10 do Santos, a negativa se deu pelo projeto de recuperação que está seguindo na Vila Belmiro. Já sobre o craque português, por não ter interesse em jogar no Brasil. Ainda, confessou que tentou o retorno do volante André para a disputa da competição, mas o Wolverhampton rejeitou a possibilidade.

Conforme o presidente, o clube tem atualmente duas ou três frentes de negociações. Caso não se concretizem agora, Bittencourt frisou que o Flu seguirá no mercado para a próxima janela com foco no restante da temporada, em que disputa ainda a Copa do Brasil, a Sul-Americana e o Brasileirão.

Veja a lista inicial de inscritos do Fluminense

Entre os 31 inscritos, há três atletas da base. O atacante Riquelme Felipe e o meia Isaque, ambos de 18 anos, já estão integrados ao profissional. O terceiro é Wallace Davi, volante da mesma geração, que ainda não tem a mesma minutagem, mas já treina com o time principal e é relacionado frequentemente.

Goleiros: Fábio, Vitor Eudes, Gustavo Ramalho e Marcelo Pitaluga; Laterais: Samuel Xavier, Guga, Fuentes e Renê; Zagueiro: Thiago Silva, Thiago Santos, Freytes, Ignácio e Manoel; Meias: Martinelli, Hércules, Nonato, Bernal, Wallace Davi, Ganso, Isaque, Lezcano e Lima Atacante: Paulo Baya, Arias, Keno, Lavega, Serna, Canobbio, Cano, Everaldo e Riquelme