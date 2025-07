A derrota do Fluminense para o Palmeiras, pela 16ª rodada do Brasileirão, trouxe mais uma preocupação para o time: Ignácio deixou o campo com fortes dores no joelho. O zagueiro saiu chorando, mas conseguindo caminhar sozinho e passará por exames para diagnosticar a gravidade da lesão.

O lance que tirou o defensor do jogo foi aos 11 do segundo tempo, ao sofrer uma pancada. Ao sair, deu lugar à Thiago Silva. Poucos minutos depois, o Palmeiras marcou o gol da virada após uma falha de Martinelli, que entregou a bola para Vitor Roque.

Atualmente, o único jogador do Flu no departamento médico é Otávio. O volante rompeu o tendão de Aquiles no início da temporada, passou por cirurgia e está em transição para o campo, mas ainda treina separado.

Sem Ignácio, quais são as opções do Fluminense?

O elenco tricolor hoje conta com cinco zagueiros, contando com Ignácio: Thiago Silva, Freytes, Thiago Santos e Manoel. Os dois primeiros são os que possuem maior minutagem e costumam formar a dupla titular, enquanto os demais possuem menos: 16 e 5, respectivamente.

Se for confirmada uma lesão grave, Renato perde uma opção de confiança e que fez grandes jogos no Mundial de Clubes. Com poucas oportunidades antes da competição, o zagueiro entrou na terceira rodada da fase de grupos, contra o Mamelodi Sundowns, para que o camisa 3 fosse poupado e teve grande atuação, sendo premiado como melhor do jogo. Depois disso, tornou-se a terceira peça para o esquema com três zagueiros (3-5-2) que avançou até as semifinais nos Estados Unidos.

