Entenda a negociação entre Fluminense e Atlético Nacional envolvendo Serna e Hinestroza

Contratado pelo Fluminense em 2024, Kevin Serna entrou na mira do Atlético Nacional, que por sua vez possui um jogador de interesse dos cariocas: Marino Hinestroza. A negociação entre os clubes é complexa e pode envolver uma troca entre atletas.

O time colombiano consultou o estafe de Serna, que deu sinal verde para o avanço da conversa. Com a chegada de Canobbio, Paulo Baya e Soteldo, a promoção de Riquelme Felipe e a presença de Keno, o atacante viu crescer a concorrência pela posição. Apesar disso, o jogador deseja ficar no Flu e o clube não quer perdê-lo.

O nome do atacante foi envolvido na negociação por Hinestroza por conta do interesse "cruzado" e pelo alto valor demandado pelo Atlético Nacional. Em junho, o Botafogo sondou a situação do meia-atacante de 23 anos e considerou alto o valor estipulado, que variava entre oito e dez milhões de euros. Além do Alvinegro, Cruzeiro e Internacional fizeram o mesmo movimento.

— Hinestroza é um jogador que a gente monitora há bastante tempo. É um jogador interessantíssimo, com características parecidas com as do Arias. Por coincidência, é colombiano também. Então, obviamente, a gente está olhando, mas estamos olhando vários outros jogadores também. E não necessariamente vai ser um jogador que a gente vá comprar, pode ser um jogador que venha livre. Mas a gente vai com calma, vocês vão saber quando a gente fizer — comentou o presidente Mario Bittencourt na coletiva de despedida de Jhon Arias.

Veja a situação contratual de Serna e Hinestroza

Kevin Serna foi contratado pelo Fluminense após se destacar nos jogos diante do clube, quando defendia o Alianza Lima. O Tricolor pagará 1,8 milhão de dólares por 70% dos direitos econômicos do atleta, que tem vínculo até 2027.

Marino Hinestroza chegou ao Atlético Nacional em 2024, depois de um breve período no Columbus Crew, que disputa a MLS, dos Estados Unidos. Na vitória do último final de semana pelo campeonato colombiano, o meia-atacante frisou que possui contrato até 2028 e que está "muito contente" no clube.

Marino Hinestroza em campo pelo Atlético Nacional (Foto: Reprodução)

Pelo Atlético Nacional, Hinestroza soma 55 jogos, nove gols marcados e 10 assistências para seus companheiros. Nos 27 jogos disputados em 2025, foi titular em 24 e é peça chave na equipe colombiana. Em junho, fez sua estreia pela seleção da Colômbia no empate contra o Peru pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026.