Nesta quarta-feira (04), Cláudio Castro, governador do Rio de Janeiro, anunciou uma parceria com Flamengo, Fluminense e Botafogo para ações de promoção internacional da cidade durante o Mundial de Clubes da FIFA. A competição será disputada nos Estados Unidos entre 14 de junho e 13 de julho.

continua após a publicidade

A cerimônia para o lançamento da parceria será realizada nesta quinta-feira (5), às 11H (horário de Brasília), na abertura da ExpoRio Turismo, evento que apresentará a cultura do Rio de Janeiro e os pontos turísticos da cidade. Os presidentes dos três clubes têm presenças confirmadas no evento.

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

continua após a publicidade

Patrocínio do governo do estado para os clubes cariocas no Mundial

Além da parceria, o governo do estado também patrocinará os clubes cariocas com 1 milhão de reais durante o Mundial. A quantia será destinada às "casas" que os clubes terão nos Estados Unidos para receber os torcedores e ampliar suas respectivas marcas no país. A informação foi publicada primeiro pelo jornalista Bruno Vaz, do Uol.

➡️Com ‘Flu House’ e festa em barco, Fluminense se prepara para receber torcedores no Mundial

O Botafogo está no grupo B do Mundial de Clubes, ao lado de Atlético de Madrid, PSG e Seattle Sounders. Já o Flamengo enfrenta Esperánce, da Tunísia, Chelsea e Los Angeles FC pelo grupo D. O Fluminense, por sua vez, encara Borussia Dortmund, Mamelodi Sundowns, da África do Sul, e Ulsan, da Coreia do Sul, pelo grupo F.

continua após a publicidade

Os clubes já estão com as forças voltadas para a competição e embarcam para o Mundial a partir da próxima semana. O primeiro carioca a estrear será o Botafogo, que entra em campo no dia 15 de junho, contra o Seattle Sounders, em Seattle.