Comentarista de arbitragem bate o martelo sobre expulsão em Fluminense x Palmeiras

O Palmeiras venceu o Fluminense fora de casa por 2 a 1 na noite desta quarta-feira (23), pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro, em confronto marcado por falhas, Germán Cano, de pênalti, abriu o placar, enquanto Mauricio e Vitor Roque garantiram a virada alviverde no Maracanã. No apagar das luzes, Allan foi expulso de campo. Nadine Bastos, comentarista de arbitragem avaliou o lance.

- Cartão vermelho correto. Allan larga o braço com força no rosto do Samuel Xavier, e o VAR corretamente recomendou revisão para expulsão - disse Nadine.

Com o resultado, a equipe comandada por Abel Ferreira chegou aos 29 pontos e subiu para a terceira colocação. Já o time carioca permanece com 20, na oitava posição.

O que vem por aí para Fluminense e Palmeiras?

O Fluminense volta a campo no próximo domingo (27), quando encara o São Paulo, a partir das 16h (de Brasília), no Morumbis. No sábado (26), o Palmeiras recebe o Grêmio, às 21h (de Brasília), no Allianz Parque. Ambos os duelos são válidos pelo Campeonato Brasileiro.

Vitor Roque comemora gol marcado contra o Fluminense (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF)

✅ FICHA TÉCNICA

FLUMINENSE 1 X 2 PALMEIRAS

16ª RODADA - BRASILEIRÃO

📆 Data e horário: quarta-feira, 23 de julho, às 19h (de Brasília);

📍 Local: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ).

🥅 Gols: Germán Cano (35' 1ºT), Mauricio (49' 1ºT) e Vitor Roque (16' 2ºT)

🟨 Cartões amarelos: Fuentes (FLU); Lucas Evangelista e Facundo Torres (PAL)

🟥 Cartão vermelho: Allan (PAL)

⚽ ESCALAÇÕES

FLUMINENSE (Técnico: Renato Gaúcho)

Fábio, Samuel Xavier, Ignácio (Thiago Silva), Freytes e Fuentes; Hércules, Martinelli e Nonato (Ganso); Serna (Keno), Soteldo (John Kennedy) e Cano (Everaldo).

PALMEIRAS (Técnico: Abel Ferreira)

Weverton; Giay, Gustavo Gómez, Micael e Vanderlan; Aníbal Moreno, Lucas Evangelista (Allan) e Mauricio (Veiga); Felipe Anderson (Sosa), Facundo Torres (Flaco López) e Vitor Roque (Emiliano Martínez).

🟨 ARBITRAGEM

🟨 Árbitro: Ramon Abatti Abel (SC);

🚩 Assistentes: Thiaggo Americano Labes (SC) e Henrique Neu Ribeiro (SC);

🖥️ VAR: Braulio da Silva Machado (SC).