Fluminense precisa resgatar qualidades do Mundial para afastar má fase no Brasileirão

Ao perder para o Palmeiras, o Fluminense chegou à terceira derrota seguida no Brasileirão depois do retorno do Mundial de Clubes. O Tricolor perdeu para Cruzeiro e Flamengo nas rodadas anteriores, com o agravante de ter jogado no Maracanã em todas as oportunidades.

O time que encantou o mundo nos Estados Unidos por seu foco, eficiência e aplicação tática mudou "do vinho para a água" no Campeonato Brasileiro. Na Copa do Mundo, desbancou gigantes e teve uma das melhores defesas, sofrendo cinco gols em seis jogos — no torneio nacional, já sofreu cinco em apenas três, todos frutos de falhas, como apontou Renato Gaúcho em coletiva.

No entanto, é preciso analisar os jogos dentro do contexto, uma vez que se desenrolaram de formas diferentes — com o denominador comum dos erros fatais. A sequência preocupa o treinador tricolor e o elenco, conforme reforçou Samuel Xavier após a partida.

Relembre os jogos do Fluminense no Brasileirão

No primeiro jogo de volta ao Brasil, contra o Cruzeiro, a derrota foi construída rapidamente no pimeiro tempo em falhas de marcação: Fabrício Bruno abriu o placar em cabeçada livre e Kaio Jorge ampliou em contra-ataque. Na segunda etapa, o Flu teve mais volume (21 finalizações) e posse de bola (70%), mas esbarrou na falta de pontaria e na trave, que impediu três bolas de entrarem.

Depois, no clássico contra o Flamengo, o time, que foi à campo com a mesma formação que o levou até as semifinais do Mundial, teve a apresentação que mais se aproximou daquelas em solo norte-americano. No 3-5-2, o Flu teve uma atuação defensiva quase irretocável, mas pecou nos minutos finais e saiu derrotado. Ofensivamente, sentiu a ausência de Arias e somou apenas seis finalizações, sendo duas na direção da meta de Rossi.

Já diante do Palmeiras, outro cenário se desenhou. O Tricolor controlou o primeiro tempo e inaugurou o marcador com um gol de pênalti de Germán Cano. No entanto, nos acréscimos, Mauricio subiu livre na área para cabecar e empatar o jogo. Além da falha de marcação, Fábio deixou a bola escapar e protagonizou um raro "frango". Na segunda etapa, a equipe voltou pior e sofreu a virada com mais um erro, dessa vez de Martinelli, que entregou a bola para Vitor Roque. Atrás no placar, o Flu tentou pressionar, mas novamente a falta de criatividade ofensiva impediu um resultado melhor.

