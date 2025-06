De reserva no Fluminense à seleção do Paraguai: entenda a convocação de Lezcano

A nova convocação de Ruben Lezcano para a seleção do Paraguai vem cercada de questionamentos, uma vez que o jogador possui baixa minutagem no Fluminense. Para entender os motivos pelo qual o treinador Gustavo Alfaro segue chamando o meia de 21 anos, o Lance! conversou com o jornalista Victor Sostoa, da Radio Mix FM 90.3 paraguaios que acompanhou a carreira do meia.

Lezcano chegou ao Flu no início de 2025 depois de se destacar pelo Libertad nas temporadas anteriores. O clube carioca pagou cinco milhões de dólares por 50% dos direitos do jogador, que assinou por cinco anos.

Por que Lezcano segue sendo convocado pelo Paraguai?

O meio-campista estreou pelo Libertad em julho 2022, mas se firmou em 2024. Nesse período, conquistou duas vezes o Apertura do Campeonato Paraguaio e uma vez o Clausura, além de duas Copas do Paraguai e uma Supercopa. Quando a negociação com o Fluminense foi concretizada, o Lance! conversou com Sostoa, que explicou como Lezcano poderia contribuir com o novo clube:

— Lezcano é um jogador muito versátil da metade para frente do campo. Pode jogar de ponta pelos dois lados (rende melhor começando pela direita). Joga como um segundo meia ou um segundo atacante, mas também como um armador. É inteligente para jogar atrás das linhas de volantes dos rivais. Tem boa condução de bola, possui jogo associativo e desequilibra no um contra um.

Mesmo com a escassez de meio-campistas com características de armação no Flu, Lezcano ainda não se firmou, tendo apenas 10 jogos e 274 minutos em campo. De acordo com Sostoa, é uma espera que valerá a pena, pois acredita que o meia tenha potencial de se consolidar no Tricolor.

— É um jogador muito bem avaliado no nosso país. Acreditamos que será um dos atletas que formará a renovação da seleção e que está sendo convocado como opção para que vá ganhando experiência. Foi determinante no ano passado para a consagração do Libertad e o time sentiu sua ausência depois da saída. - disse Sostoa, destacando o impacto do meia na conquista do Apertura de 2024.

Antes de chegar ao Rio de Janeiro, disputou seis jogos do Apertura, acumulando sete participações em gols, sendo três bolas na rede e quatro assistências (até hoje é o líder da competição neste quesito). As grandes exibições pelo time, somadas às boas atuações pela seleção sub-23 - pela qual conquistou o Pré-Olímpico de 2023 e classificação para Paris 2024 - seguem credenciando-o para para vestir a camisa do Paraguai.

Números de Lezcano pelo Libertad, segundo o Sofascore

2023:

39 jogos (21 titular) 4 gols 1 cartão amarelo

2024:

36 jogos (30 titular) 11 gols 4 assistências 151 minutos para participar de gol 1° em gols no Clausura 2024 entre jogadores do Libertad (5) 1° em participações em gols no Clausura 2024 entre jogadores do Libertad (7)

2025:

6 jogos (6 titular) 3 gols 4 assistências 69 minutos para participar de gol Participou de gols em todos os jogos 1° em assistências no Apertura 2025 (5)