O Fluminense sofreu para criar chances — sobretudo no segundo tempo — na derrota por 2 a 1 para o Palmeiras nesta quarta-feira (23), no Maracanã, pela 16ª rodada do Brasileirão. Em entrevista após a partida, Samuel Xavier admitiu que a equipe está sentindo a falta de Jhon Arias, negociado com o Wolverhampton, da Inglaterra.

— Se dizer que não faz falta, eu vou estar mentindo. Claro que faz falta, a gente tinha um entrosamento com Árias já de muito tempo. Mas, quem entrar ali, quem o professor Renato definir, a gente procura entrosar o mais rápido possível. Uma equipe tão grande como a nossa não pode ficar dependendo sempre de um atleta só, a gente tem que buscar alternativa o mais rápido possível. O jogador que entrar tem que assumir a responsabilidade, como assume em uma equipe grande como é o Fluminense. Vamos trabalhar, concentrar mais para ir em busca desse jogo no Morumbis e trazer a vitória — declarou o lateral tricolor.

Apesar de um bom primeiro tempo e de sair na frente com Germán Cano, o Flu deixou a vitória escapar em falhas individuais de Fábio e Martinelli, que geraram os gols do Palmeiras. Samuel Xavier concordou com fala do técnico Renato Gaúcho, que afirmou que a equipe vem cometendo erros sucessivos e sendo vazada por isso.

— Como ele (Renato) sempre fala, a gente tem que melhorar esses detalhes. Errar menos. Eu acho que nesses detalhes a gente tem tomado esses gols. É responsabilidade nossa, e nós temos que melhorar. Não tomar tantos gols em erros que a gente tem cometido. A gente tem que treinar, não foge disso, do trabalho, e voltar a conquistar as vitórias para voltar a confiança — disse o jogador.

