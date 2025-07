O técnico Renato Gaúcho concede entrevista coletiva após a derrota do Fluminense para o Palmeiras, em jogo válido pela 16ª rodada do Brasileirão. O resultado deixa o Tricolor estacionado com 20 pontos e, até o momento, na oitava colocação. É a terceira derrota seguida do time na competição.

Como foi o jogo entre Fluminense e Palmeiras?

Primeiro tempo de controle absoluto do Fluminense no Maracanã. Apesar da baixa presença de público e, consequentemente, do apoio local, a equipe comandada por Renato Gaúcho dominou o Palmeiras, que encontrou dificuldades para circular a bola entre os setores do campo.

Com domínio das ações, o Fluminense acumulou chances claras de gol e contou com uma falha de Facundo Torres, que chutou Freytes dentro da área, para ter a melhor delas. Apesar da demora da equipe de arbitragem para assinalar a infração, o Tricolor teve pênalti marcado a seu favor e abriu o placar com gol de Germán Cano.

Os minutos seguintes foram marcados pela dificuldade do Palmeiras em manter a posse de bola. A falta de comunicação entre os setores foi o maior dos problemas, com Vanderlan e Lucas Evangelista enfrentando dificuldades para conectar as ações entre defesa e ataque.

O poder de resiliência, no entanto, voltou a acompanhar o Palmeiras de Abel Ferreira, que contou com falha do goleiro Fábio para Mauricio empatar o jogo já nos minutos finais da primeira etapa. Mesmo injusto, o placar permaneceu igual após os 45 minutos no Rio de Janeiro.

Cano, de pênalti, abriu o placar para o Fluminense (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)

Com a igualdade no placar, o Palmeiras voltou para o segundo tempo mais coeso e passou a equilibrar as ações do confronto. Aos poucos, dominou o meio de campo e acumulou chances até Vitor Roque aproveitar falha da defesa adversária para marcar e colocar o Verdão em vantagem.

Diante da necessidade de reagir, Renato Gaúcho promoveu mudanças na equipe, principalmente com as entradas de Thiago Silva e Ganso. A dupla até melhorou a dinâmica do time, mas não foi capaz de alterar o resultado final.

Nos minutos finais, Allan foi expulso após atingir o rosto de Samuel Xavier com o braço. Inicialmente, o árbitro Ramon Abatti Abel aplicou o cartão amarelo, mas reviu a decisão após checagem no VAR e mostrou o vermelho direto.

Entre altos e baixos, o Palmeiras virou fora de casa, somou três pontos e segue firme na briga pela liderança. O Fluminense, principal representante brasileiro no Mundial, continua enfrentando dificuldades após o retorno ao país e se distancia do pelotão de cima da tabela.

✅ FICHA TÉCNICA

FLUMINENSE 1 X 2 PALMEIRAS

16ª RODADA - BRASILEIRÃO

📆 Data e horário: quarta-feira, 23 de julho, às 19h (de Brasília);

📍 Local: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ).

🥅 Gols: Germán Cano (35' 1ºT), Mauricio (49' 1ºT) e Vitor Roque (16' 2ºT)

🟨 Cartões amarelos: Fuentes (FLU); Lucas Evangelista e Facundo Torres (PAL)

🟥 Cartão vermelho: Allan (PAL)

⚽ ESCALAÇÕES

FLUMINENSE (Técnico: Renato Gaúcho)

Fábio, Samuel Xavier, Ignácio (Thiago Silva), Freytes e Fuentes; Hércules, Martinelli e Nonato (Ganso); Serna (Keno), Soteldo (John Kennedy) e Cano (Everaldo).

PALMEIRAS (Técnico: Abel Ferreira)

Weverton; Giay, Gustavo Gómez, Micael e Vanderlan; Aníbal Moreno, Lucas Evangelista (Allan) e Mauricio (Veiga); Felipe Anderson (Sosa), Facundo Torres (Flaco López) e Vitor Roque (Emiliano Martínez).

🟨 ARBITRAGEM

🟨 Árbitro: Ramon Abatti Abel (SC);

🚩 Assistentes: Thiaggo Americano Labes (SC) e Henrique Neu Ribeiro (SC);

🖥️ VAR: Braulio da Silva Machado (SC).