Gabriel Fuentes marcou gol contra o Botafogo na Libertadores em 2024 (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 27/08/2024 - 14:21 • Rio de Janeiro (RJ)

O Fluminense fez proposta para contratar Gabriel Fuentes nesta segunda-feira (26). O Tricolor procurou oficialmente o Junior Barranquila para abrir conversa e a oferta foi formalizada. A expectativa de resposta é ainda nesta semana, de acordo com o ge.

Gabriel Fuentes tem 27 anos e joga no Junior Barranquilla desde 2018. O jogador tem mais de 250 jogos pela equipe e fez parte do grupo vice-campeão da Copa América de 2024 pela Colômbia. O lateral também tem passagem no futebol europeu, quando foi emprestado ao Real Zaragoza, onde disputou 23 jogos no ano passado e deu duas assistências.

Fuentes é conhecido no futebol colombiano pela sua capacidade ofensiva e força física. O atleta também tem experiência atuando como zagueiro, posição em que atuou no Barranquilla, clube da segunda divisão local.

Fuentes seria contratado apenas para jogar o Brasileirão, porque o jogador já participou das oitavas de final da Libertadores pelo Junior. Logo, ele não pode defender o Fluminense no torneio por conta da regra "um jogador não poderá ser inscrito para a fase final (oitavas, quartas, semifinal e final) por mais de um clube".

Fuentes jogou no Rio de Janeiro neste ano contra o Botafogo, pela fase de grupos. Na ocasião, marcou um gol e foi destaque da partida.

Marcelo (em transição após lesão na perna direita) está fora do time por lesão, assim como Diogo Barbosa (menisco do joelho direito) (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF)

O Fluminense está buscando um novo lateral-esquerdo por conta das lesões sofridas por Marcelo e Diogo Barbosa. No momento, as opções disponíveis são Esquerdinha, jogador formado na base do Flu de 18 anos, e Guga, lateral-direito improvisado no lado oposto. No último sábado (25), na partida contra o Atlético-MG, o zagueiro Thiago Santos atuou na posição como um "lateral-esquerdo defensivo", nas palavras do técnico Mano Menezes.