Libertadores: Mano Menezes explica improvisação de Guga em confronto contra o Grêmio

Escrito por Lance! • Publicada em 20/08/2024 - 23:01 • Rio de Janeiro

O Fluminense se classificou para as quartas de final da Libertadores nesta terça-feira (20) ao eliminar o Grêmio, no Maracanã. Para a partida, o treinador Mano Menezes optou por improvisar o lateral Guga na esquerda, no lugar do jovem Esquerdinha.

Em entrevista coletiva após o resultado, o técnico explicou o motivo da alteração tática na equipe. Ele apontou erros de Esquerdinha no primeiro confronto, onde o Grêmio venceu por 2 a 1, e destacou a boa participação de Guga na partida decisiva no Maracanã.

- Foi um consenso. Isso porque, tivemos um pouco de dificuldade com o Esquerdinha lá (no Couto Pereira), e era natural isso, porque ele é um menino. Não é fácil - iniciou o treinador, antes de completar.

- O contexto todo entendeu que cabia uma improvisação. As vezes, quando o treinador faz isso, dá errado. Porém, quando o contexto entende, que a proposta do treinador é a mais segura, damos um primeiro passo para o técnico ter o poder de convencer os jogadores, para estes estarem comprometidos com a ideia. E o Guga fez um grande jogo - concluiu.

Após a classificação para as quartas de final da Liberadores, o Fluminense volta a campo neste sábado (24), às 21h, pelo Campeonato Brasileiro. O tricolor enfrenta o Atlético-MG, na Arena MRV, pela 24ª rodada da competição.