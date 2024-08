André, do Fluminense, é alvo de interesse de dois clubes da Premier League

André é alvo de interesse de clubes ingleses e pode deixar o Fluminense nos próximos dias (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)







Escrito por João Brandão • Publicada em 26/08/2024 - 18:29 • Rio de Janeiro (RJ)

Meia do Fluminense, André é alvo de interesse do Nottingham Forest e do Wolverhampton, ambos da Premier League. O Tricolor tem até a próxima segunda-feira (2) para negociar a saída em definitivo do volante.

Após a desistência do Fulham, os Wolves surgiram como uma opção, e o nome do jogador ainda é alvo de debates internos. No entanto, uma saída para a equipe comandada por Gary O'Neil é tratada como improvável.

Por outro lado, o Nottingham Forest surge como a opção mais provável para André iniciar sua trajetória na Europa. O clube sempre acompanhou o camisa sete de perto, principalmente por ter um analista de scounting no Brasil.

Além disso, Evangelos Marinakis, que é dono do clube inglês, esteve no Rio de Janeiro no último fim de semana para acompanhar a decisão do Intercontinental sub-20 entre Flamengo e Olympiacos. O empresário também é dono da equipe grega.

Outro fator que joga a favor do Nottingham Forest é o fato da lesão de Danilo, que quebrou o tornozelo esquerdo na estreia da temporada contra o Bournemouth. O ex-jogador do Palmeiras corre o risco de não voltar mais na temporada.

Existe uma expectativa e um certo otimismo pela venda de André nos próximos dias, embora o Fluminense ainda não tenha propostas oficiais na mesa. O atleta pode nem entrar em campo contra o São Paulo, pelo Campeonato Brasileiro, no domingo (1).