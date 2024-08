Jornal espanhol compara Kauã Elias, do Fluminense, com Endrick

Kauã Elias, em ação pelo Fluminense (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)







Revelado em Xerém, Kauã Elias ganhou destaque na atual temporada do Fluminense. Por conta de seu desempenho, sendo responsável em decidir diversos jogos do Tricolor, o atacante de 18 anos foi tratado pelo jornal espanhol 'AS' como a "nova estrela brasileira" que o comparou com Endrick, do Real Madrid.

De acordo com a publicação do diário desta segunda-feira (26), times da Inglaterra e da Espanha observam o jogador e já procuraram informações sobre ele. O portal também destacou características da joia, que vem sendo titular no clube carioca após a lesão de Germán Cano.

- Briga pelo novo ‘Endrick’: Kauã Elías. Equipes da Espanha, incluindo Real Sociedad, e da Inglaterra, o Chelsea, perguntaram sobre a situação do jovem atacante do Fluminense. - diz o jornal 'AS'.

- Atacante alto, ele tem 1,81m de altura e se destaca pelo passo largo, velocidade e habilidade de travar os defensores. Apesar da idade, ele sabe aproveitar seu corpanzil para brigar entre as defesas. Na área se destaca pela finalização, não hesitando na hora de finalizar jogadas, sejam elas estáticas ou em fuga. Após a saída de Fernando Diniz, arquiteto da Libertadores de 2023, Mano Menezes deu-lhe a alternativa e até agora não decepcionou. A torcida do Fluminense ainda espera poder curtir um pouco mais seu novo projeto estrela. - destacou o diário espanhol.

Kauã Elias é um dos responsáveis pela arrancada do Fluminense no Brasileirão e pela saída da equipe da zona de rebaixamento. Na atual temporada, ele participou diretamente de três vitórias no campeonato nacional: contra o Cuiabá, fora de casa; o RB Bragantino, fora de casa; e o Bahia, no Maracanã.

Kauã Elias em 2024:

27 jogos

5 gols

1 assistência

178 mins p/ participar de gol

26 finalizações (17 no gol)

5/9 chances claras convertidas (56%)