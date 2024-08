Fluminense tem campanha de Libertadores no Brasileirão desde a chegada de Mano Menezes

Mano Menezes faz Fluminense ter campanha de Libertadores no Brasileirão desde sua chegada ao Rio de Janeiro (Marcelo Gonçalves/Fluminense FC)







Com a chegada de Mano Menezes, o Fluminense parece ter mudado da água para o vinho e dá outra perspectiva para seu torcedor na temporada. Em 10 jogos sob comando do gaúcho no Brasileirão, o Tricolor deixou a zona de rebaixamento e faz campanha de classificado para a Libertadores.

Em um período que se inicia na 14ª rodada e se encerra na 24ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Time de Guerreiros somou 18 pontos e possui a 5ª melhor campanha geral da competição. A equipe ainda pode ser ultrapassada pelo Vasco, que entra em campo nesta segunda-feira (26).

Um dos principais méritos de Mano Menezes foi ter dado uma consistência defensiva ao Fluminense, que possui os melhores números nas últimas 10 rodadas com apenas cinco gols sofridos. Um desempenho muito superior em relação aos 13 primeiros jogos, onde a equipe foi vazada 21 vezes.

Outro fator chave na recuperação do Tricolor é a campanha como visitante em 2024 em relação a 2023. Com o novo treinador, o Time de Guerreiros conquistou as mesmas três vitórias no Brasileirão que obteve em toda a edição do ano passado, e com uma margem de projeção para superar os números de Fernando Diniz fora de casa no Brasileirão.

Com uma semana cheia de treinos, o Tricolor se prepara para enfrentar o São Paulo, que divide suas atenções na semana com a Copa do Brasil, em que enfrenta o Atlético-MG nas quartas de final. No Maracanã, o Time de Guerreiros tem a chance de subir na tabela e lutar por um lugar dentre os classificados para a próxima edição da Sul-Americana.