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Fluminense monta telão em Laranjeiras para semifinal da Libertadores

Clube exibe jogo contra o Palmeiras para torcedores no Rio

PorFernanda GondimRio de Janeiro (RJ)
19/10/2026 11:22
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Telão para o jogo Fluminense x Deportivo La Guaira (VEN) pela Libertadores
Telão no jogo Fluminense x Deportivo La Guaira pela Libertadores (Foto: DE MAILSON SANTANA/FLUMINENSE FC)

O Fluminense montou um telão na quadra lateral da sede do clube em Laranjeiras para os torcedores que ficarem no Rio de Janeiro acompanharem o duelo contra o Palmeiras pela semifinal da Conmebol Libertadores. O jogo acontece nesta quarta-feira (21), às 21h30, no Nubank Parque, em São Paulo.

A transmissão será acompanhada por shows de pagode do cantor Sueco antes da bola rolar e durante o intervalo.

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Os ingressos para assistir Palmeiras x Fluminense em Laranjeiras estão disponíveis no site fluminense.futebolcard.com ou na portaria da sede de Laranjeiras a partir das 18h no dia do jogo. Os portões abrem às 18h, com entrada pela Rua Álvaro Chaves, 41.

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Valor dos ingressos:
- Sócios: R$ 10
- Não-sócios: R$ 40

➡️ Análise: problemas defensivos ligam alerta no Fluminense de Marcão

No jogo de ida, o Palmeiras superou o Fluminense no Maracanã, vencendo por 2 a 1. Flaco López e Marlon Freitas marcaram para o Palmeiras, e Wesley Natã diminuiu para o Tricolor no final. Para selar a classificação no tempo regulamentar, o Flu precisa vencer por dois gols ou mais. Uma vitória simples leva o jogo para os pênaltis.

Fluminense perfilado antes de enfrentar o Palmeiras
Fluminense perfilado antes de enfrentar o Palmeiras (Foto: Marcelo Gonçalves / Fluminense FC)
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