Fluminense monta telão em Laranjeiras para semifinal da Libertadores

O Fluminense montou um telão na quadra lateral da sede do clube em Laranjeiras para os torcedores que ficarem no Rio de Janeiro acompanharem o duelo contra o Palmeiras pela semifinal da Conmebol Libertadores. O jogo acontece nesta quarta-feira (21), às 21h30, no Nubank Parque, em São Paulo.

A transmissão será acompanhada por shows de pagode do cantor Sueco antes da bola rolar e durante o intervalo.

📲 Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Fluminense

Os ingressos para assistir Palmeiras x Fluminense em Laranjeiras estão disponíveis no site fluminense.futebolcard.com ou na portaria da sede de Laranjeiras a partir das 18h no dia do jogo. Os portões abrem às 18h, com entrada pela Rua Álvaro Chaves, 41.

continua após a publicidade

Valor dos ingressos:

- Sócios: R$ 10

- Não-sócios: R$ 40

➡️ Análise: problemas defensivos ligam alerta no Fluminense de Marcão

No jogo de ida, o Palmeiras superou o Fluminense no Maracanã, vencendo por 2 a 1. Flaco López e Marlon Freitas marcaram para o Palmeiras, e Wesley Natã diminuiu para o Tricolor no final. Para selar a classificação no tempo regulamentar, o Flu precisa vencer por dois gols ou mais. Uma vitória simples leva o jogo para os pênaltis.