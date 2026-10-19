Fluminense monta telão em Laranjeiras para semifinal da Libertadores
Clube exibe jogo contra o Palmeiras para torcedores no Rio
O Fluminense montou um telão na quadra lateral da sede do clube em Laranjeiras para os torcedores que ficarem no Rio de Janeiro acompanharem o duelo contra o Palmeiras pela semifinal da Conmebol Libertadores. O jogo acontece nesta quarta-feira (21), às 21h30, no Nubank Parque, em São Paulo.
A transmissão será acompanhada por shows de pagode do cantor Sueco antes da bola rolar e durante o intervalo.
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Os ingressos para assistir Palmeiras x Fluminense em Laranjeiras estão disponíveis no site fluminense.futebolcard.com ou na portaria da sede de Laranjeiras a partir das 18h no dia do jogo. Os portões abrem às 18h, com entrada pela Rua Álvaro Chaves, 41.
Valor dos ingressos:
- Sócios: R$ 10
- Não-sócios: R$ 40
➡️ Análise: problemas defensivos ligam alerta no Fluminense de Marcão
No jogo de ida, o Palmeiras superou o Fluminense no Maracanã, vencendo por 2 a 1. Flaco López e Marlon Freitas marcaram para o Palmeiras, e Wesley Natã diminuiu para o Tricolor no final. Para selar a classificação no tempo regulamentar, o Flu precisa vencer por dois gols ou mais. Uma vitória simples leva o jogo para os pênaltis.
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