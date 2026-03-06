Fluminense anuncia contratação de Alisson

O Fluminense oficializou nesta quinta-feira (5) a chegada do volante Alisson. O jogador de 32 anos, que estava no São Paulo, realizou exames médicos no CT Carlos Castilho e assinou contrato de empréstimo com o clube carioca até o fim da temporada, com opção de compra prevista em acordo. O meio-campista utilizará a camisa 25.

No acordo com o Fluminense, além do empréstimo sem custos, foi fixado um valor de compra em torno de 2,5 milhões de euros, cerca de R$ 15 milhões. A movimentação ocorre após a saída de Lima, emprestado ao América do México. Com a baixa, a diretoria entende que precisa recompor o setor e busca uma alternativa para Luis Zubeldía, que trabalhou com Alisson no São Paulo durante sua passagem pelo clube paulista e aprovaria a contratação.

No São Paulo, Alisson perdeu espaço depois da negociação frustrada com o Corinthians. Internamente, a avaliação é de que não houve punição, mas sim concorrência maior no elenco. Na tratativa com o Corinthians, o São Paulo estipulava cerca de R$ 1 milhão para liberar o atleta.

Em sua chegada ao clube, o jogador destacou a satisfação de iniciar um novo capítulo da carreira no futebol carioca.

— Estou muito feliz por começar essa nova etapa em um clube gigante como o Fluminense. Vestir essa camisa é um privilégio. Espero poder ajudar dentro de campo, trabalhar muito e contribuir com meus companheiros — afirmou o atleta.

Alisson também ressaltou a motivação para reencontrar o técnico Luis Zubeldía, com quem já trabalhou no São Paulo.

— As expectativas são as melhores possíveis. Venho muito motivado e feliz. É um privilégio poder trabalhar novamente com um treinador que foi muito especial para mim — completou.

Fluminense x Flamengo decidem Carioca 2026 no Maracanã

Fluminense e Flamengo se enfrentam no domingo (8), às 18h (de Brasília), pela final do Campeonato Carioca. Em jogo único no Maracanã, quem vencer ficará com a taça de campeão. A expectativa é de um grande público. A venda dos ingressos começou na manhã desta quarta-feira.

