O meia Nonato pode reforçar o Fluminense na final do Campeonato Carioca, neste domingo (8). O jogador, que estava lesionado, treinou normalmente nesta quinta-feira e está à disposição para o clássico contra o Flamengo.

O jogador sofreu uma lesão muscular de grau 1, no músculo posterior da coxa direita, durante o jogo de ida da semifinal contra o Vasco, em 24 de fevereiro. A previsão do clube era de duas a três semanas fora, mas o jogador se recuperou antes do planejado.

Dessa forma, apenas Bernal segue no departamento médico, tratando uma lesão parcial no ligamento cruzado posterior, com recuperação prevista de 30 dias. Ele saiu de campo da partida contra o Palmeiras e teve a contusão constatada em exame de imagem.

Fluminense x Flamengo decidem Carioca 2026 no Maracanã

Fluminense e Flamengo se enfrentam no domingo (8), às 18h (de Brasília), pela final do Campeonato Carioca. Em jogo único no Maracanã, quem vencer ficará com a taça de campeão. A expectativa é de um grande público. A venda dos ingressos começou na manhã desta quarta-feira.

