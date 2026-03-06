Samuel Xavier e Jorginho representaram Fluminense e Flamengo como capitães na entrevista coletiva pré-final do Carioca, nesta sexta-feira (6). O evento reuniu a imprensa para aquecer o ambiente do clássico, que tem sido um dos mais disputados dos últimos anos. Um dos assuntos mais comentados foi a saída de Filipe Luís e o ambiente conturbado do lado do Rubro-Negro.

continua após a publicidade

Questionado pela situação, Samuel Xavier disse que o ambiente não pode afetar o time do Fluminense. O lateral ainda ressaltou a importância de vencer o clássico e erguer uma taça logo no início da temporada.

— Isso não pode ser distração para a gente (Fluminense), independente do que o adversário vem passando. Como falei, todo clássico é um jogo diferente. Sabemos da qualidade da equipe deles. A nossa equipe tem muita humildade para saber da qualidade do adversário. Não tem essa questão de favoritismo, isso fica para o lado de fora. Quando o juiz apita, acaba tudo isso. Independente do que eles vêm passando, o mais importante é a gente desempenhar o nosso futebol, continuar crescendo porque isso vai ser importante pra gente na temporada — disse Samuel, que seguiu:

continua após a publicidade

— Um ambiente de vitória traz confiança para toda a equipe. Ganhamos a Taça Guanabara, isso traz confiança para todos os jogadores, para continuar fazendo o seu trabalho. Levantar taças diz que você está no caminho certo. Esse título trouxe mais confiança para nossa equipe. Mas, como disse, é uma história diferente agora, uma final única. Temos que colocar essa confiança dentro de campo.

➡️ Hegemonia Fla-Flu: dupla decide o Carioca pela sexta vez nos últimos sete anos

Samuel Xavier, do Fluminense, e Jorginho, do Flamengo, em evento da final do Campeonato Carioca (Foto: Pedro Brandão/ Lance!)

Fluminense x Flamengo decidem Carioca 2026 no Maracanã

Fluminense e Flamengo se enfrentam no domingo (8), às 18h (de Brasília), pela final do Campeonato Carioca. Em jogo único no Maracanã, quem vencer ficará com a taça de campeão. A expectativa é de um grande público. A venda dos ingressos começou na manhã desta quarta-feira.

continua após a publicidade

➡️ Aposte na final do Carioca entre Flamengo e Fluminense!

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável