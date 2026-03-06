O Fluminense decide, no próximo domingo (8), o título do Campeonato Carioca, mas para Kevin Serna há algo a mais na final de 2026. Pela primeira vez, o colombiano é o artilheiro do time na competição e está vivo na briga pela artilharia geral do estadual.

O atacante tem cinco gols compete pela liderança com Pedro, do Flamengo, e Patrick, do Bangu, ambos com seis bolas na rede. Na final, o camisa 90 tricolor travará disputa direta com o 9 rubro-negro pela artilharia.

Na terceira rodada do Carioca, quando o time principal estreou diante do Nova Iguaçu, Serna marcou duas vezes na vitória por 3 a 2. No jogo seguinte, abriu o placar no triunfo sobre o Flamengo. Depois, fez o gol decisivo contra o Maricá e contra o Vasco, ambas vitórias por 1 a 0.

Cano dominou a artilharia do Flu nos últimos anos

Das cinco últimas edições do Carioca, Cano foi o artilheiro do Fluminense em quatro. A exceção foi em 2024, quando Lelê liderou o ataque tricolor e terminou o campeonato com seis gols. Naquele ano, Cano jogou apenas os cinco jogos finais do Flu no estadual.

Em dois desses anos, 2023 e 2025, foi o artilheiro da competição. Em 23, ano do bicampeonato em cima do Flamengo, o argentino fez 16 gols e ficou isolado na posição. Em 2025, mesmo diante dos problemas físicos, fez seis gols e dividiu o posto com Max, então no Sampaio Corrêa, e Vegetti, então no Vasco.

Em 2021 e 2022, encerrou o Carioca com setes gols, mas ficou atrás de outros jogadores na artilharia. No primeiro ano, Gabriel Barbosa, ex-Flamengo, fez oito, e Alef Manga, ex-Volta Redonda, marcou nove. No seguinte, Erison, ex-Botafogo, fez oito, e Gabriel fez nove.

Germán Cano comemora gol marcado na vitória do Fluminense sobre o Nova Iguaçu, pelo Campeonato Carioca de 2025 (Foto: Lucas Merçon/Fluminense FC)

Relembre os últimos dez artilheiros do Fluminense no Carioca:

2025: Cano - 6 gols 2024: Lelê - 6 gols 2023: Cano - 16 gols* 2022: Cano - 7 gols 2021: Cano - 7 gols 2020: Nenê - 6 gols 2019: Yony Gonzalez - 7 gols 2018: Pedro - 7 gols* 2017: Richarlison - 8 gols 2016: Fred - 6 gols

