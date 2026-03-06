Samuel Xavier e Jorginho avaliam rivalidade de Fluminense e Flamengo: 'Às vezes parece'

Samuel Xavier e Jorginho representaram Fluminense e Flamengo como capitães na entrevista coletiva pré-final do Carioca, nesta sexta-feira (6). O evento reuniu a imprensa para aquecer o ambiente do clássico, que tem sido um dos mais disputados dos últimos anos. Os dois falaram justamente sobre essa questão.

— Às vezes, de fora, parece (que o Fluminense tem mais vontade), mas dentro de campo não tem sido isso assim. Não tem sido fácil. Tem sido bem pegado todos os Fla-Flus. São jogos muito difíceis. É clássico. Não queremos perder nenhum jogo. Ambas as equipes entram com toda garra. A nossa equipe não escolhe jogo que tem que entrar com mais raça ou mais vontade. Claro que o clássico, quando você ganha, é especial por se tratar de um clássico. Mas nossa identidade a gente procurar colocar em todos os jogos, às vezes ela encaixas, às vezes, não. Esse retrospecto contra nosso adversário não tem nada a ver por ser contra o Flamengo. Se você assistir aos jogos do Fluminense, a nossa identidade é sempre a mesma, de entrega e raça. A gente espera continuar entregando o máximo e continuar vencendo, independente do nosso adversário.

Samuel Xavier, do Fluminense em entrevista coletiva da Final do Campeonato Carioca (Foto: LUCAS MERÇON / FLUMINENSE F.C.)

Apesar da disparidade de investimento, o Flamengo não consegue traduzir a superioridade em campo nos últimos anos contra o Fluminense. O Tricolor é a maior "pedra no sapatdo" do Rubro-Negro no futebol brasileiro nessa década. No Carioca, desde 2020, foram 5 finais entre os dois clubes. Dois títulos para o Flu, três para o Fla.

Jorginho, ainda não teve a oportunidade de vivenciar uma final de estadual contra o Tricolor, mas já sentiu o calor de um dos maiores clássicos. O volante comentou sobre a dificuldade que o Fluminense impõe ao Fla.

— A gente já espera realmente como eles vêm, essa agressividade a mais, vontade a mais. A gente busca igualar isso ou tentar ir a mais. Às vezes a gente sai vitorioso, às vezes eles saem vitoriosos. Acredito que tenha muito mérito do adversário por tornarem isso difícil. A gente não escolhe, sempre entra com a nossa mentalidade no jogo, nossos princípios. Grande parte dos jogos a gente consegue impor isso, outros não. Mais de uma vez foi mais difícil com eles. Tem que dar mérito ao trabalho deles e analisar para reverter essa situação.

Jorginho, do Flamengo, em evento da final do Campeonato Carioca (Foto: Lance!)

Fluminense x Flamengo decidem Carioca 2026 no Maracanã

Fluminense e Flamengo se enfrentam no domingo (8), às 18h (de Brasília), pela final do Campeonato Carioca. Em jogo único no Maracanã, quem vencer ficará com a taça de campeão. A expectativa é de um grande público. A venda dos ingressos começou na manhã desta quarta-feira.

