Fase de grupos da Sul-Americana: veja possíveis adversários do Fluminense

O sorteio da fase de grupos da Sul-Americana será realizado nesta segunda-feira (17), às 20h (Brasília), na sede da Conmebol, em Luque, Paraguai. Com a definição de todos os times, já é possível projetar a trajetória do Fluminense na competição.

Nesta etapa, entram os 16 times classificados da primeira fase, os quatro que caíram na terceira fase da pré-Libertadores, seis times brasileiros e seis argentinos, totalizando 32 equipes. Elas serão separadas em quatro grupos de oito conforme o sorteio.

Regras do sorteio

A divisão dos potes será feita conforme o ranking de clubes da Conmebol. No Pote 1, estarão os oito melhores colocados e cabeças-de-chave, no Pote 2, os oito seguintes, assim como no Pote 3. No Pote 4, estarão os quatro provenientes da terceira fase da pré Libertadores e os demais. Confira abaixo:

Pote 1: Atlético-MG, Fluminense, Grêmio, Independiente-ARG, Cruzeiro, Lanús-ARG, Defensa Y Justicia-ARG e América de Cali-COL Pote 2: Guarani-PAR, Palestino-CHI, Caracas-VEN, Vasco, Huracán-ARG, Universidad Católica-EQU, Unión Española-CHI e Godoy Cruz-ARG Pote 3: Once Caldas-COL, Racing-URU, Unión Santa Fé-ARG, Nacional Potosí-BOL, Cienciano-PER, Sportivo Luqueño-PAR, Puerto Cabello-VEN e Cerro Largo-URU Pote 4: Mushuc Runa-EQU, Atlético Grau-PER, Vitória, San José-BOL, Corinthians, Melgar-PER, Iquique-CHI e Boston River-URU

No sorteio, primeiro serão definidos os times que ocuparão a primeira posição dos grupos, ou seja, os cabeças-de-chave. Em seguida, serão sorteados as segundas posições e assim por diante, até que todos os grupos fiquem completos. Importante destacar que não poderá ter mais de um time do mesmo país dentro do grupo. Caso isso ocorra, a equipe em questão irá para o grupo seguinte e o componente será novamente sorteado.

(Foto: Marcelo Gonçalves/FFC)

Sobre a fase de grupos da Sul-Americana

Na fase de grupos, os times jogarão dentro dos grupos em jogos de ida e volta, de modo que cada equipe terá três jogos em casa e três fora. Ao fim, somente o primeiro colocado de cada se classificará para as oitavas de final, enquanto os segundos colocados jogarão uma repescagem. A previsão de duração esta etapa da competição é de 2 de abril a 28 de maio. A final está marcada para 22 de novembro.

Esta edição contará com alguns campeões da competição, em sua maioria argentinos. O Independiente possui dois títulos e, com um, há o Cienciano, Lanús, Defensa Y Justicia e Racing.

Flu busca superar 2024 com boa campanha na Sul-Americana

Depois de uma temporada dura em 2024, o Fluminense começou 2025 com mais confiança. Apesar do vice-campeonato Carioca, o time de Mano Menezes mostrou sinais de evolução e foi bem ao mercado para contratar reforços

Para um time que brigou contra o rebaixamento durante todo o Brasileirão, a classificação para a Sul-Americana chegou como uma oportunidade de conquistar um novo título. O Tricolor nunca venceu a competição e sua melhor campanha foi em 2009, quando perdeu a final para a LDU. Em 2025, será um dos cabeças-de-chave em busca de mais uma taça continental.