Renato Augusto desfalca Fluminense por tempo indeterminado após cirurgia

Renato Augusto, do Fluminense, passou por cirurgia para reparação da luxação acromioclavicular do ombro esquerdo na manhã deste sábado (1). O atleta terá alta neste domingo (2) e seguirá o protocolo pós-cirúrgico.

Após a cirurgia, Renato Augusto vai ficar fora dos jogos do Fluminense por tempo indeterminado. O meia se machucou no duelo contra o Madureira, no dia 26 de janeiro, pela quinta rodada do Campeonato Carioca.

Aos cinco minutos do segundo tempo, Renato Augusto entrou área, fez o corte, sofreu um toque por baixo e caiu. No choque com o gramado, ele colocou a mão no ombro esquerdo. Os jogadores do Fluminense pediram pênalti no lance, que não foi marcado pela arbitragem.

Renato Augusto chegou ao Fluminense no começo de 2024 sob a expectativa de disputar posição com Ganso, mas nunca conseguiu se firmar. Pelo Tricolor, sele disputou 33 partidas, com um gol e uma assistência.

Próximo jogo

O Fluminense enfrenta o Boavista neste domingo (2), às 21h (de Brasília), no Maracanã, no Rio de Janeiro. A partida é válida pela sétima rodada do Campeonato Carioca.

O Fluminense ocupa a 9ª posição na competição, com seis pontos conquistados em seis jogos. O clube tem uma vitória, três empates e duas derrotas, com 5 gols marcados e 5 sofridos. Além de Renato Augusto, Ganso segue fora de combate e Mano Menezes terá que achar soluções para encaixar o elenco. Enquanto isso, o Boavista está em 7º lugar, com sete pontos e não tem nenhum desfalque para o confronto.

