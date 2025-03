Fluminense vê evolução e pensa em crescer com ‘novas’ peças do elenco

Apesar de sair derrotado na disputa do título do Campeonato Carioca, o Fluminense vê uma evolução no início de temporada. Tanto Mano Menezes, quanto Thiago Silva adotaram o discurso do crescimento da equipe em busca de um futuro próspero ainda em 2025.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Fluminense

Após um início complicado no estadual, o Fluminense precisou fazer uma campanha de recuperação e fez o "carro andar", enquanto "trocava as rodas no caminho". Em meio a diversas contratações, Mano Menezes precisou encontrar uma equipe ideal e fez o Tricolor chegar em uma decisão.

No entanto, a evolução que o Fluminense vinha tendo não foi vista nos dois jogos da final contra o Flamengo. De olho no início do Brasileirão e na Sul-Americana, o Tricolor possui duas semanas cheias de treinos para avaliar erros, recuperar jogadores e encaixar novas peças do elenco.

continua após a publicidade

Na próxima semana, Ganso retornará aos treinos após um procedimento médico, e o Tricolor prevê a volta de seu camisa 10 no início de abril. Além do meia, Mano Menezes precisa encontrar espaço para Joaquín Lavega e Rubén Lezcano, que treinam no Fluminense, mas ainda não fizeram suas estreias.

Em coletiva, o treinador comentou sobre a ausência de Ganso e citou Lezcano como uma peça para suprir a ausência do maestro. O comandante também elogiou a qualidade do elenco e afirmou que é o responsável por potencializar os talentos do plantel.

continua após a publicidade

- Ressentimos de uma meia maduro para ajudar o Arias a fazer o que ele tentou. Sabemos que tínhamos outra condição, que foi dificultada pelo Ganso. Fomos buscar um meia para ajudar a partir de agora, que o Lezcano. Vamos construindo a equipe para que ela tenha uma ideia clara e depois tenha jogadores da qualidade para executar. Construímos um bom elenco, temos que potencializá-los. Temos bastante jovens, alguns da base, outros que chegaram. Temos um caminho, vamos seguir.

Capitão do Fluminense, Thiago Silva elogiou o crescimento e a evolução da equipe após um início ruim e crê em uma melhora com o retorno de peças importantes. O zagueiro também citou a recuperação de Ganso, mas também o retorno de Lima após semanas fora por conta de dores na panturrilha.

- Vejo um futuro promissor. É seguir trabalhando. Tem uns dias na Data Fifa para descansar e trabalhar de olho no Fortaleza para começar bem no Brasileiro e ser diferente do que fomos no ano passado. O time está em evolução, tem o Ganso ainda para voltar, o Lima voltou ao time titular. Temos um plantel muito legal no aspecto técnico e tático.

Nesta Data Fifa, Mano Menezes não contará com Lavega e Lezcano nos treinamentos, uma vez que os jovens foram convocados por Uruguai e Paraguai. No entanto, o treinador terá alguns dias com os jogadores antes da estreia do Fluminense no Brasileirão diante do Fortaleza, no sábado (29), às 17h30 (de Brasília).