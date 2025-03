Relembre últimas participações do Fluminense na Sul-Americana

O sorteio da fase de grupos da Sul-Americana será realizado nesta segunda-feira (17), às 20h (Brasília) e o Fluminense será um dos cabeça-de chave. O Tricolor voltará a disputar a competição após quedas precoces em 2020 e 2022.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Fluminense

A última participação do time foi em 2022, quando Abel Braga comandava o time. No sorteio da fase de grupos, o Flu caiu com Junior Barranquilla, Unión Santa Fé e Oriente Petrolero. Mesmo com uma goleada histórica na última rodada, o Tricolor foi eliminado da competição.

Relembre a Sul-Americana de 2022

Time do Fluminense na Sul-Americana de 2022. (Foto: Marcelo Gonçalves/FFC)

O Fluminense começou 2022 conquistando o título Carioca em cima do Flamengo, dando confiança para o prosseguimento da temporada. No entanto, mesmo com uma base da equipe que seria bi-campeã estadual e campeã da Libertadores no ano seguinte, os comandados de Abel Braga cairam na fase de grupos da Sul-Americana.

continua após a publicidade

A campanha tricolor começou com vitória no Maracanã sobre o Oriente Petrolero, da Bolívia: 3 a 0 com gols de Jhon Arias, Cristiano e um contra. Na segunda rodada, o time deu os primeiros sinais de complicação na derrota por 3 a 0 para o Junior Barranquilla, na Colômbia. A preocupação se manteve no empate sem gols com o Unión Santa Fé, este no Maracanã.

No "returno", venceu o Barranquilla por 2 a 1 jogando em casa com gols de Luiz Henrique e Ganso. Quando o time parecia ter embalado, um novo empate sem gols com o Santa Fé esfriou as esperanças tricolores, que precisaria de uma combinação improvável de resultados para se classificar para as oitavas.

continua após a publicidade

O último jogo foi contra o Oriente Petrolero, que já não tinha mais chances de classificação. Com isso, precisava golear os bolivianos e torcer por um empate entre Junior Barranquilla e Santa Fé. O Fluminense começou o jogo em alta intensidade e antes dos 20 minutos já tinha 4 a 1 no placar, terminando o primeiro tempo com 6 a 1. No apito final, o Fluminense ficou com a goleada histórica de 10 a 1 e seu dever feito, mas a vitória do Santa Fé deu fim ao sonho tricolor.

Relembre a Sul-Americana de 2020

Odair Hellmann, pelo Fluminense, na Sul-Americana de 2020. (Foto: Lucas Merçon/FFC)

O roteiro de como o Flu chegou à competição se assemelha ao atual. Em 2019, o Tricolor começou a temporada sob o comando de Fernando Diniz, que foi demitido em agosto por conta do risco de rebaixamento - assim como em 2024. Então, Oswaldo de Oliveira assumiu rapidamente e o time acabou o ano nas mãos de Marcão, que garantiu a permanência na primeira divisão e a vaga na Sul-Americana na última rodada do Campeonato Brasileiro.

Ainda em dezembro de 2019, Odair Hellmann foi anunciado como novo treinador do Fluminense e comandou a equipe até o fim de 2020, quando aceitou proposta do Al Wasl, dos Emirados Árabes. Apesar da eliminação precoce na Sul-Americana, o time foi bem no Brasileirão e ficou em quinto, iniciando a série de participações na Libertadores.

Na primeira fase, o sorteio colocou o Unión La Calera, do Chile, no caminho do Tricolor. O primeiro jogo foi no Maracanã e terminou empatado em 1 a 1, com Evanilson abrindo o placar e Gonzalo Castellani igualando para os chilenos. Naquela edição, ainda valia a regra do gol fora de casa, de modo que um empate sem gols classificava o La Calera.

Assim, na volta, disputada no Estádio Municipal Nicolá Chahuán Nazar, os chilenos se fecharam e o Flu não conseguiu transpor a defesa bem postada. O jogo terminou 0 a 0 e com uma eliminação precoce da equipe carioca. Nessa edição, o formato era de duas fases de jogos eliminatórios antes das oitavas de final, ainda não havia fase de grupos.

Elenco do Fluminense

Evanilson, pelo Fluminense, na Sul-Americana de 2020. (Foto: Lucas Merçon/FFC)

⚽Escalação do jogo de ida contra o Unión La Calera, 2020: Muriel, Egídio, Digão, Luccas Claro e Gilberto; Yago (Marcos Paulo), Hudson, Henrique e Nenê; Miguel (Michel Araújo) e Matheus Alessandro (Evanilson).

⚽Escalação do jogo de volta contra o Unión La Calera, 2020: Muriel, Egídio, Digão, Luccas Claro e Gilberto; Yuri, Henrique (Matheus Alessandro) e Nenê. Marcos Paulo (Ganso), Caio Paulista (Michel Araújo) e Evanilson.

⚽Escalação do jogo contra o Oriente Petrolero, 2022: Fábio, Manoel, Luccas Claro (Calegari), Cristiano; Caio Paulista, Martinelli (André), Nonato, Jhon Arias, Matheus Martins (Luiz Henrique), William Bigode e Cano (John Kennedy).

Gols: Matheus Martins (3), Cano (3), William Bigode (2), Caio Paulista e Manoel.