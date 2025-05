O Fluminense se despediu do Maracanã na quinta-feira (29), ao derrotar o Once Caldas pela Sul-Americana diante de mais e 30 mil torcedores. A vitória foi a oitava em casa e manteve a invencibilidade de Renato no estádio.

Desde que chegou, o treinador dirigiu o time em 16 partidas, sendo metade delas no Rio de Janeiro. A troca de comando teve efeito imediato, mas que perdura após cerca de dois meses. Destas, venceu oito vezes e empatou uma, alcançando um aproveitamento de 92% jogando diante da torcida tricolor.

O resultado ainda garantiu que fosse o único brasileiro a avançar na liderança para as oitavas de final da Sul-Americana. Agora, o time só volta a jogar em seu campo após o Mundial de Clubes. O reencontro com o torcedor será em julho, contra o Cruzeiro, pelo Brasileirão.

Torcida do Fluminense no Maracanã (Foto: Marcelo Gonçalves/Fluminense FC)

Dominância do Fluminense no Maracanã

Os números de Renato são expressivos e mostram a força do Fluminense como mandante. Ampliando o recorte isso fica ainda mais evidente, sobretudo em torneios continentais, já que o time não perde em casa desde 2021.

Nas nove partidas lideradas pelo técnico, foram 18 gols marcados e apenas quatro sofridos. De acordo com o Sofascore, são 29 grandes chances criadas e 162 finalizações. Os dados demonstram que, no Maracanã, o time tende a ter mais volume e controle do jogo, um fator que contribui para que a defesa seja pouco vazada. Por outro lado, o aproveitamento das jogadas ainda pode melhorar.

Até o momento, Renato soma 16 jogos no comando do Tricolor, sendo 10 vitórias, três empates e três derrotas. Neste período, precisou encontrar alternativas para as lesões que rondam o elenco e o fez encorajando seus atletas a finalizarem mais. Assim, dos 28 gols marcados (dois deles foram contra), 11 foram de laterais e meias, sendo Samuel Xavier o líder do grupo, com três gols. Entre os atacantes foram 15, sendo Everaldo e Serna responsáveis por quatro cada.

