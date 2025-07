O Fluminense está muito próximo de oficializar a venda de um dos seus principais jogadores dos últimos anos. O clube carioca encaminhou nesta quarta-feira (16) a transferência de Jhon Arias para o Wolverhampton, da Inglaterra. A assinatura do contrato está prevista para acontecer até o fim da semana, e o jogo contra o Cruzeiro, nesta quinta-feira (17), deve marcar a despedida do colombiano com a camisa tricolor. A informação inicialmente foi divulgada pelo GE e na sequência confirmada pelo Lance!.

A negociação entre os clubes gira em torno de 22 milhões de euros (cerca de R$ 143 milhões) por 90% dos direitos econômicos do jogador. O Fluminense ficará com 16 milhões de euros (aproximadamente R$ 105 milhões), enquanto o Patriotas, da Colômbia, receberá 6 milhões de euros (cerca de R$ 38 milhões). O Tricolor ainda manterá 10% de uma venda futura.

Jhon Arias em campo pelo Fluminense (Foto: Lucas Merçon/FFC)

Apesar de já haver acerto entre os clubes envolvidos, restam detalhes contratuais entre Arias e o Wolverhampton para que a negociação seja concretizada. O acordo foi fechado após uma primeira proposta, de 20 milhões de euros, ter sido recusada pelo Fluminense, que exigiu um valor maior para liberar o jogador.

Além de representar um passo importante na carreira do colombiano, a transferência também proporciona um reencontro especial: Arias voltará a atuar ao lado de André, com quem formou uma das duplas mais consistentes e entrosadas do meio-campo tricolor nos últimos anos.

Com a transação, Arias se tornará a segunda maior venda da história do Fluminense, atrás apenas do volante André — que foi negociado com o próprio Wolverhampton em 2024, por 22 milhões de euros.