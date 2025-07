A estreia de um craque costuma gerar expectativa, mas quando o nome em questão é Romário, essa expectativa se transforma em espetáculo. Foi exatamente isso que aconteceu na tarde de 11 de agosto de 2002, quando o Maracanã recebeu mais de 66 mil pessoas para ver o Baixinho vestir pela primeira vez a camisa do Fluminense. E ele não decepcionou: com dois gols e uma exibição à altura de sua história, Romário comandou o Tricolor na goleada por 5 a 1 sobre o Cruzeiro, pela primeira fase do Campeonato Brasileiro. O Lance! relembra Fluminense 5 x 1 Cruzeiro no Brasileirão 2002.

Fluminense 5 x 1 Cruzeiro no Brasileirão 2002

O jogo teve todos os ingredientes que fazem do futebol um esporte imprevisível e apaixonante. De um lado, o Fluminense, em busca de afirmação na competição e embalado pela chegada de um dos maiores artilheiros do mundo. Do outro, um Cruzeiro repleto de jovens talentos, como Maicon e Jussiê, tentando surpreender fora de casa. Mas o que se viu foi um domínio absoluto do time carioca, que construiu o placar com autoridade e não deu chances para o adversário.

A atmosfera era de festa desde as primeiras horas do dia no Rio. Os torcedores tricolores foram em peso ao Maracanã para recepcionar Romário, que vinha de boa passagem pelo Vasco e já contava com passagens por Flamengo e seleção brasileira. Aos 36 anos, ele provou que ainda era decisivo, mostrando inteligência, posicionamento e frieza nos momentos certos. Sua estreia com a camisa do Flu marcou o início de um ciclo curto, mas marcante, com direito a artilharia e lances memoráveis.

A goleada teve participação coletiva, mas Romário foi o nome da tarde. Além dos dois gols, ele participou das jogadas ofensivas com toques rápidos e atraiu a marcação, abrindo espaço para companheiros como Magno Alves e Fernando Diniz. O Cruzeiro, por sua vez, até tentou resistir, mas não conseguiu segurar a pressão diante de um Maracanã pulsante e de um adversário inspirado.

Estreia de gala: Romário brilha e Flu atropela o Cruzeiro

A partida começou com domínio territorial do Fluminense, que pressionava desde os primeiros minutos. Aos 28 do primeiro tempo, Joãozinho II chegou a abrir o placar para o Cruzeiro, surpreendendo os quase 60 mil pagantes. Mas a vantagem mineira durou pouco. Aos 32, Magno Alves empatou para o Flu, recolocando o time na partida e incendiando a arquibancada. Pouco depois, aos 34, Fernando Diniz virou o jogo com um belo chute da entrada da área. Ainda antes do intervalo, Romário apareceu pela primeira vez: converteu pênalti com categoria, aos 44 minutos, fazendo 3 a 1.

No segundo tempo, o Fluminense seguiu absoluto. Aos 4 minutos, Beto marcou o quarto gol tricolor em jogada rápida pela esquerda. O Cruzeiro, desorganizado, fez mudanças, mas não conseguiu equilibrar o jogo. Maicon, Marcelo Batatais e Alessandro foram acionados, mas pouco contribuíram para a reação. Aos 8, Beto apareceu de novo e quase marcou o quinto, mas foi travado. Romário, mais uma vez, apareceu na área aos 48 minutos e, com o oportunismo que o consagrou, fechou o placar: 5 a 1 para o Fluminense, sob aplausos de pé.

O Maracanã foi à loucura. A torcida cantava o nome de Romário, que retribuía com gestos discretos e sorriso no rosto. Era o início de um breve, mas intenso relacionamento com o Tricolor. Em meio a críticas que havia recebido por trocar o Vasco pelo rival, o Baixinho deu a resposta no campo — como sempre fez ao longo de sua carreira. A goleada ainda teve simbolismo para o técnico Robertinho, que apostou na escalação ofensiva e foi recompensado.

O Cruzeiro, por sua vez, sofreu uma de suas derrotas mais pesadas naquela edição do Campeonato Brasileiro. Comandado por Marco Aurélio, o time mineiro contava com nomes como Luisão, Cris, Augusto Recife e Fábio Júnior, mas teve dificuldade para lidar com a intensidade e o volume de jogo do Fluminense. A derrota acabou sendo um sinal de instabilidade que marcaria parte da campanha da Raposa naquele ano.

Ficha da partida: Fluminense 5 x 1 Cruzeiro – Brasileirão 2002

Competição: 1ª fase do Campeonato Brasileiro

Data: Domingo, 11 de agosto de 2002

Horário: 16h (de Brasília)

Local: Estádio do Maracanã, Rio de Janeiro (RJ)

Árbitro: Héber Roberto Lopes (PR)

Assistentes: Roberto Diniz e Gilson Bento Coutinho

Público pagante: 59.866

Público presente: 66.828

Renda: não informada

Gols:

Joãozinho II (Cruzeiro), aos 28’ do 1º tempo

Magno Alves (Fluminense), aos 32’ do 1º tempo

Fernando Diniz (Fluminense), aos 34’ do 1º tempo

Romário (Fluminense), aos 44’ do 1º tempo (pênalti)

Beto (Fluminense), aos 4’ do 2º tempo

Romário (Fluminense), aos 48’ do 2º tempo

Fluminense: Zé Carlos; Murilo, César, Flávio e Marquinhos; Beto, Fabinho, Fernando Diniz (Yan) e Marcão (Carlos Alberto); Magno Alves (Roni) e Romário. Técnico: Robertinho

Cruzeiro: Jefferson; Cris (Marcelo Batatais), Luisão, Leandro Silva e Ruy; Augusto Recife (Alessandro Oliveira), Wendel, Vander (Maicon) e Joãozinho II; Jussiê e Fábio Júnior. Técnico: Marco Aurélio