Cruzeiro busca somente a segunda vitória diante do goleiro ídolo

Um dos maiores ídolos da história recente do Cruzeiro, o goleiro Fábio terá pela frente, mais uma vez, sua ex-equipe na partida desta quinta-feira (17), às 19h30, no Maracanã, pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. Desde que deixou a Toca da Raposa em 2022 e se transferiu para o Fluminense, Fábio enfrentou a equipe celeste seis vezes e tem um retrospecto amplamente favorável. São cinco vitórias e apenas uma derrota, com somente três gols sofridos.

Fábio deixou o Cruzeiro após a transformação do clube em SAF. O goleiro não chegou a um acordo com a administração de Ronaldo Fenômeno, envolvendo um alto débito salarial que o clube tinha com ele. Prestes a completar mil jogos com a camisa celeste (foram 976 partidas em duas passagens, em 2000 e de 2005 a 2021, com 34 pênaltis defendidos e 12 títulos conquistados), Fábio se transferiu para o Tricolor carioca, sob protestos da torcida cruzeirense.

No Fluminense, Fábio conseguiu se manter em alto nível, foi campeão da Copa Libertadores de 2023 e, agora, aos 44 anos, um dos destaques do Mundial de Clubes da Fifa, disputado nos Estados Unidos, competição em que o Tricolor carioca chegou à semifinal.

Logo na primeira temporada nas Laranjeiras, Fábio enfrentou o Cruzeiro pelas oitavas de final da Copa do Brasil – como a Raposa estava na Série B, não houve jogos entre os dois times pelo Brasileirão.

No primeiro jogo, no Maracanã, o Fluminense venceu por 2 a 1, e o zagueiro Lucas Oliveira fez o gol celeste. No Mineirão, a equipe carioca ganhou por 3 a 0, no primeiro reencontro de Fábio com a torcida do Cruzeiro. No aquecimento, ele foi aplaudido pelo torcedor celeste e ouviu o tradicional grito de “É o melhor goleiro do Brasil!”. Com a bola rolando, no entanto, as vaias prevaleceram sempre que ele tocava na bola.

Goleiro Fábio pega pênalti, após discussão de atacantes do Cruzeiro

Em 2023, Fábio teve outra passagem marcante em jogo contra o Cruzeiro. Pelo Campeonato Brasileiro, no Mineirão, o Flu já vencia por 2 a 0, quando foi marcado pênalti para a Raposa. Os atacantes Bruno Rodrigues e Henrique Dourado discutiram para decidir quem bateria, e Bruno Rodrigues acabou chutando para defesa de Fábio. O goleiro, no entanto, havia se adiantado, e o árbitro mandou bater de novo. Na segunda tentativa, Bruno Rodrigues acertou a trave, e a bola saiu.

Somente no confronto do ano passado no Mineirão, o Cruzeiro voltou a fazer gol contra Fábio. Na vitória por 2 a 0, pelo turno do Brasileirão, a equipe celeste venceu por 2 a 0, com dois gols do lateral-direito William, um deles de pênalti.

Curiosamente, quando defendia o Vasco, entre as duas passagens pela Toca da Raposa, o goleiro Fábio teve um desempenho totalmente negativo. Em cinco partidas, em 2002 e 2003, ele saiu de campo derrotado quatro vezes e houve um empate. Foram 12 gols sofridos pelo goleiro que viria se tornar um dos maiores ídolos da história do Cruzeiro.

Veja os duelos do goleiro Fábio pelo Fluminense contra o Cruzeiro