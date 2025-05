Aposentado dos gramados desde 2024, Felipe Melo revelou já ter um futuro definido dentro do futebol nos próximos anos. De acordo com o ex-jogador, que soma passagens por Flamengo, Palmeiras e Fluminense no Brasil, a partir de junho de 2026 iniciará a carreira de treinador. Além disso, revelou que um membro da comissão do Alviverde paulista e Egídio, também aposentado, farão parte da comissão técnica. A informação foi divulgada durante o podcast 'PodPah', nessa quinta-feira (29).

- Vou ser treinador. Mas só vou abrir para o mercado a partir de junho do ano que vem. Já tenho meu estafe todo formado. O Roberto, que hoje é analista do Palmeiras e é um dos melhores, vai ser um dos meus auxiliares. O Egídio, ex-lateral-esquerdo, também. Já tenho dois preparadores físicos. Então, meu estafe já está formado - revelou Felipe Melo.

Carreira de Felipe Melo

Na Europa, Felipe Melo defendeu a Inter de Milão e a Juventus, onde não conseguiu levantar taças de expressão. O auge da carreira aconteceu no Galatasaray, da Turquia. Por outro lado, o ex-Fluminense e Palmeiras conseguiu triunfos importantes em território sul-americano. Felipe foi tricampeão da Libertadores, sendo duas com o alviverde paulista e uma com o tricolor carioca. Em termos de números em campo, Felipe Melo terminou a carreira com 64 gols e 23 assistências.

