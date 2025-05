O meia Martinelli abriu o caminho da vitória do Fluminense sobre o Once Caldas, por 2 a 0, e da classificação para as oitavas da Sul-Americana. Este é o segundo gol do jogador desde que Renato Gaúcho assumiu e não é o único a viver a fase artilheira.

Além dele, Samuel Xavier, Guga, Renê, Hércules, Nonato, Lima e Ganso também balançaram as redes sob o comando do treinador. Dos 16 jogos disputados, foram 28 gols marcados, sendo 11 feitos por laterais ou meias e 15 por atacantes, além de dois contra.

Quem lidera a lista é Samuel Xavier, com três gols, seguido por Martinelli, com dois, enquanto os demais citados tem um cada. O meia, que sofreu fortes cobranças da torcida no início do ano, saiu de campo ovacionado pelos mais de 30 mil tricolores presentes no Maracanã na noite de quinta-feira (29). Ele entende que a melhora no rendimento se dá pelo encaixe feito por Renato em seu posicionamento e de Hércules.

- A gente sabe que o Hercules é um grande jogador. Não é à toa foi uma das maiores contratações do Fluminense. Então ele se adaptou, está muito bem. E o Renato dá liberdade pra gente, pra chegar na área, pra pisar na área, pra contribuir com os atacantes. Ele viu e alternou um pouquinho a gente ali: ele um pouquinho mais de primeiro, eu um pouquinho mais solto. Então acho que está dando certo essa dupla. - comentou o camisa 8.

Titular nos últimos dois jogos, em virtude de um incômodo na coxa de Samuel Xavier, Guga aproveitou as oportunidades para esquentar a disputa pela posição e marcou o gol da vitória no clássico sobre o Vasco com uma bela finalização de fora da área. Depois da vitória sobre o Once Caldas, que garantiu a classificação para as oitavas de final da competição, o jogador falou sobre a razão por trás da fase artilheira dos meias e laterais.

- Ele (Renato) fala pra gente chegar, quando estiver perto da área já esperar, preparar o corpo... Ele dá essa liberdade pra gente chegar mais na parte ofensiva e tem dado muito resultado, a gente tem conseguido fazer bastante gols, ajudar a equipe, mas é muita orientação pra que a gente possa criar as oportunidades dentro do campo, ver os melhores espaços pra preencher, e tem dado certo, que a gente possa continuar fazendo gols aqui. - explicou o lateral-direito.

Martinelli marca e Fluminense avança na Sul-Americana

A vitória por 2 a 0 sobre o Once Caldas, na despedida do Fluminense no Maracanã antes do Mundial, selou a classificação direta às oitavas de final da Sul-Americana. Martinelli fez o primeiro logo aos dois minutos de jogo e Serna ampliou aos 34. O primeiro tempo foi de amplo domínio tricolor, diferente da segunda etapa.

De toda forma, o Flu avançou na competição e viaja para a Copa do Mundo de Clubes, nos Estados Unidos, com o dever de casa feito, conforme destacado por Renato Gaúcho após o jogo: classificado na Sul-Americana e na Copa do Brasil, e ocupando a parte de cima da tabela do Brasileirão.

Agora, espera os playoffs das oitavas, em que os segundos colocados enfrentam os terceiros da Libertadores. Os vencedores destes confrontos integrarão o pote 2, enquanto o Flu está no 1. A definição dos jogos será por sorteio.