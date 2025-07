Fluminense x Cruzeiro: retrospecto e estatísticas pelo Brasileirão

O Fluminense tem leve vantagem com 24 vitórias contra 20 do Cruzeiro e 17 empates.

Fluminense e Cruzeiro protagonizam um dos clássicos interestaduais mais tradicionais do futebol brasileiro. Cariocas e mineiros já se enfrentaram mais de 60 vezes pela Série A do Brasileirão, em um duelo que sempre carrega rivalidade, equilíbrio e momentos históricos. Com jogos disputados desde os tempos do Maracanã lotado até o atual modelo de pontos corridos, o confronto envolve duas torcidas apaixonadas e clubes multicampeões do cenário nacional. O Lance! apresenta as estatísticas de Fluminense x Cruzeiro pelo Brasileirão.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

O histórico geral no Campeonato Brasileiro mostra leve vantagem para o Fluminense, com 24 vitórias contra 20 do Cruzeiro, além de 17 empates, em um total de 61 confrontos válidos pela Série A. A diferença também aparece no número de gols: o Tricolor das Laranjeiras marcou 83 vezes, enquanto a Raposa balançou as redes 77 vezes. Os números indicam um duelo sempre disputado, com raros períodos de domínio absoluto de um dos lados.

Ao longo das décadas, o confronto registrou jogos emblemáticos, como a goleada do Flu por 5 a 1 em 2002, na estreia de Romário, e o 2 a 0 cruzeirense em 2012, no jogo que marcou a entrega da taça ao tetracampeão brasileiro. Em tempos de mata-mata e pontos corridos, os clubes se enfrentaram em fases decisivas e em momentos de reconstrução, mantendo a rivalidade viva mesmo quando um dos lados atravessava má fase.

continua após a publicidade

Os dados de mandante e visitante revelam ainda mais sobre a dinâmica desse duelo. O Fluminense costuma ser mais forte em casa, enquanto o Cruzeiro impõe dificuldades no Mineirão ou onde quer que atue como mandante. Cada novo encontro entre as duas equipes tem o potencial de entrar para a história, seja por seu valor técnico ou pela carga simbólica que carrega.

O retrospecto de Fluminense x Cruzeiro pelo Brasileirão

Desde o início do Campeonato Brasileiro unificado, Fluminense e Cruzeiro se enfrentaram 61 vezes na elite. Confira o panorama geral do confronto:

continua após a publicidade

24 vitórias do Fluminense (39%) 17 empates (28%) 20 vitórias do Cruzeiro (33%) 83 gols marcados pelo Fluminense (média de 1,36 por jogo) 77 gols marcados pelo Cruzeiro (média de 1,26 por jogo)

O Tricolor leva vantagem no número de vitórias e também no saldo de gols. Em 75% dos jogos, o Fluminense conseguiu balançar as redes contra o Cruzeiro, enquanto a Raposa marcou em 72% dos duelos. A maior sequência invicta do Flu é de 8 jogos sem perder, enquanto o Cruzeiro soma no máximo 3 vitórias consecutivas contra o rival.

Cruzeiro como mandante

Em 27 partidas como mandante, o Cruzeiro leva vantagem no confronto:

14 vitórias do Cruzeiro (52%)

5 empates (19%)

8 vitórias do Fluminense (30%)

O Mineirão foi palco de grandes exibições celestes, mas também de vitórias expressivas do Tricolor. Em algumas ocasiões, o Fluminense surpreendeu fora de casa, inclusive durante campanhas difíceis, demonstrando o equilíbrio do confronto mesmo longe do Rio de Janeiro.

Fluminense como mandante

Em casa, o Fluminense amplia sua vantagem no histórico:

16 vitórias do Fluminense (47%)

12 empates (35%)

6 vitórias do Cruzeiro (18%)

Seja no Maracanã, no Engenhão ou até mesmo no Raulino de Oliveira, o Tricolor costuma fazer valer o mando. Os jogos com mando carioca costumam ter mais gols, e partidas como o 5 a 1 em 2002 ou o empate por 3 a 3 em 2013 são lembrados até hoje pelos torcedores. A torcida do Flu se faz presente em peso nos grandes jogos, especialmente quando há entrega de taça ou jogos decisivos.

Números e curiosidades do duelo entre Fluminense x Cruzeiro

Total de jogos na Série A: 61 Maior vitória do Fluminense: 5 x 1 em 2002 (com show de Romário no Maracanã) Maior vitória do Cruzeiro: 4 x 1 em 1996 Empate com mais gols: 3 x 3 em 2013, no Maracanã Goleiros históricos no duelo: Diego Cavalieri, Fábio, Zé Carlos, Rafael Jogadores marcantes: Fred (com gols por ambos os lados), Montillo, Thiago Neves, Romário, Élber, Paulo Henrique Ganso Maior público registrado: mais de 66 mil torcedores no Maracanã, em 2002

Entre os destaques recentes, está o duelo de 2012, quando o Fluminense já campeão foi derrotado por 2 a 0 no Engenhão, com gols de Montillo e Élber. A partida, marcada pela festa tricolor e pela entrega da taça, ficou eternizada como um momento de celebração, mesmo com o tropeço. Já em 2023, os clubes voltaram a se enfrentar após temporadas em divisões diferentes, retomando uma rivalidade histórica com cara de clássico nacional.

Além do Brasileirão, os dois clubes já se cruzaram em outras competições, como Copa do Brasil e Copa Sul-Americana, mas é na Série A que o confronto ganha seu peso mais simbólico. A disputa entre o céu estrelado de Minas e o pó de arroz carioca segue viva, rodada após rodada.