Fluminense retorna ao Brasileirão com pressão e dura missão após o Mundial

O Fluminense retorna ao Brasileirão com uma dura missão diante do cruzeiro e com a pressão após a grande campanha no Mundial de Clubes. A equipe de Renato Gaúcho luta diante do vice-líder para retomar um lugar no G-6 visando uma classificação na próxima Libertadores.

Apesar de encarar um adversário que possui grandes talentos e vive grande fase, o Fluminense tem os olhos voltados para si após ser o brasileiro com a melhor campanha no Mundial. O Time de Guerreiros eliminou clubes grandes e com investimentos altíssimos, como Inter de Milão e Al-Hilal.

Internamente, Renato Gaúcho e o elenco entendem a existência dessa pressão positiva por conta do feito alcançado nos Estados Unidos. O Brasil tem interesse em ver como a 4ª melhor equipe do Mundial irá reagir ao voltar a disputar o principal torneio doméstico e se as boas atuações seguiram de pé.

- Vocês sabem que a partir de agora nossa responsabilidade, e vocês são culpados, aumentou no Brasil. A cobrança vai ser maior por tudo o que vocês (jogadores) fizeram aqui - disse Renato Gaúcho no vestiário do Fluminense após a eliminação do Tricolor no Mundial de Clubes para o Chelsea.

Apesar dos poucos jogos feitos no Brasileirão, o Fluminense possui um dos maiores aproveitamentos como mandante. Em cinco partidas, o Tricolor conquistou quatro vitórias e um empate, o que representa o segundo melhor aproveitamento (86,6%) em casa ao lado do Botafogo e atrás apenas do Cruzeiro.

Com dois jogos a menos em relação ao próprio clube mineiro, o Fluminense busca seguir surpreendendo, mas a nível nacional e bater de frente com um dos melhores elencos do país, que investiu pesado em jogadores nos últimos anos, mas também no treinador. E cortar a diferença de sete pontos para o Cabuloso e crescer no Brasileirão.