Joia do Fluminense, Alice Duarte se destaca em campeonato masculino da IberCup

Joia do Fluminense, Alice Duarte se destaca entre diversos meninos durante a IberCup 2025 disputada no Rio de Janeiro. A jovem é a primeira atleta do gênero feminino do Tricolor a ser aprovada para integrar as categorias de base do clube.

Na IberCup, Alice integra o elenco do Fluminense Sub-11 e defende a equipe carioca desde março de 2023, onde iniciou sua trajetória na equipe Sub-9 de futsal. Supervisor da categoria atual, Jorge Lucas elogiou a jovem e revelou parte do projeto do Tricolor com a menina.

- A Alice é um projeto do clube, ela apareceu para o nosso departamento de futebol feminino, mas como não temos categoria nessa idade ficou acordado que ela atuaria no masculino. Ela mostrou um desempenho bacana, ela consegue sustentar bem durante os treinos e jogos, joga todos os campeonatos, está inscrita em todas as nossas competições. Tecnicamente ela é muito inteligente, entende muito do jogo e tem conseguido desempenhar muito bem no meio dos meninos - destacou o supervisor.

Destaque do Fluminense, Alice Duarte revelou sua preferência dentro de campo e não escondeu a idolatria por Marta. A jovem espera seguir tendo oportunidades no futebol e defender a Seleção Brasileira no futuro.

- Eu jogo como volante ou meia e sinto muito bem jogando entre os meninos, as disputas são sempre pau a pau e muito disputado. Me imagino tendo um futuro muito bom no futebol e podendo um dia defender a Seleção Brasileira. Meus ídolos no esporte são Marta e Cristiano Ronaldo, admiro a forma deles jogarem - disse a jovem aposta do Fluminense.

