O Fluminense venceu o Once Caldas por 2 a 0, com gols de Martinelli e Serna, e carimbou a vaga para as oitavas de final da Sul-Americana. A partida foi a última no Maracanã antes de embarcar para o Mundial de Clubes, nos Estados Unidos.

Com o resultado, o Tricolor aguarda o sorteio que definirá o adversário na próxima fase da competição continental. Antes, aguarda os confrontos dos playoffs para conhecer as equipes que ficarão no "pote 2". Os demais classificados direto para as oitavas são Independiente-ARG, Universidad Católica, Huracán, Godoy Cruz, Mushuc Runa, Lanús e Cienciano.

Fluminense x Once Caldas: como foi o jogo

Em uma noite fria no Rio de Janeiro, o Fluminense parece não ter tomado conhecimento da baixa temperatura e entrou em campo quente. Logo aos 2 minutos, Arias recebeu aberto pela direita e tentou o cruzamento. A defesa cortou mal e a bola sobrou nos pés de Martinelli, que dominou livre na entrada da área e chutou de canhota no canto esquerdo do goleiro para abrir o placar. Pressionando a meta colombiana, aos 10 o Flu teve um pênalti marcado ao seu favor por toque de mão do adversário, mas o juiz Dario Herrera anulou após consultar o VAR.

A primeira resposta do Once Caldas foi aos 25 minutos, em contra-ataque armado pela esquerda que terminou em finalização de Mateo García, para fora. Mas o Flu rapidamente retomou as rédeas da partida e ficou perto de ampliar com um gol contra em um bate-rebate que saiu pela linha de fundo. A intensidade demonstrada pelos comandados de Renato Gaúcho foi coroada com o segundo gol aos 34 minutos. Depois da bola ficar em disputa no campo ofensivo, Ganso levantou na área e Arias desviou para seu conterrâneo Kevin Serna tocar por cobertura na saída de James Aguirre. Nos minutos finais, os Blancos ensaiaram uma pressão, mas não deram trabalho para Fábio.

As mexidas no intervalo renovaram o ímpeto do Once Caldas e a segunda etapa começou mais disputada. Os visitantes tentaram trabalhar a bola para reagir no jogo, mas a defesa tricolor, liderada por Thiago Silva, prevaleceu nos combates. Embora tivesse mais a bola, o Flu não foi objetivo como antes, tendo a primeira chance de perigo, aos 10 minutos, em falta frontal cobrada por Arias para a defesa tranquila de Aguirre. A primeira defesa de Fábio no segundo tempo foi aos 24 minutos, quando Cuesta arriscou de longe e o arqueiro encaixou com tranquilidade.

Na metade final do segundo tempo, o time colombiano teve mais posse de bola e cresceu em volume de jogo, ocupando mais o campo ofensivo. No entanto, pecou no último passe e nas conclusões. O Fluminense, por sua vez, se defendeu com segurança, mas encontrou dificuldade de construir mais chances, parando na marcação ao chegar no meio do campo. Riquelme e Paulo Baya, que entraram no segundo tempo, tentaram jogadas individuais em velocidade.

Martinelli comemora gol pelo Fluminense diante do Once Caldas pela Sul-Americana (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)

O que vem por aí

Com a classificação em mãos, o Fluminense vira a chave para o Brasileirão. No domingo (1º), às 20h30, o Tricolor enfrenta o Internacional pela 11ª rodada. Esta será a última partida do time em território nacional antes de embarcar para o Mundial de Clubes, nos Estados Unidos, onde estreia no dia 16 de junho contra o Borussia Dortmund.

✅ FICHA TÉCNICA

FLUMINENSE 2 X 0 ONCE CALDAS

COPA SUL-AMERICANA - 6ª RODADA DA FASE DE GRUPOS

🗓️ Data e horário: 29 de maio de 2025, às 21h30 (de Brasília)

📍 Local: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)

⚽ Gols: Martinelli (2/1º), Kevin Serna (34/1º)

🏟️ Público: 33.668

Renda: R$ 975.275,50

⚽ ESCALAÇÕES

FLUMINENSE (Técnico: Renato Gaúcho)

Fábio; Guga, Thiago Silva (Ignácio), Freytes e Fuentes; Hércules, Martinelli (Nonato) e Ganso (Lima); Jhon Arias, Kevin Serna (Riquelme) e Everaldo (Paulo Baya).

ONCE CALDAS (Técnico: Hernán Herrera)

James Aguirre; Jorge Cardona, Jéider Riquett, Juan Patiño e Juan Cuesta; Iván Rojas (Johan Montaño), Mateo García e Alejandro García (Arteaga); Michael Barrios (Palacios), Mateo Zuleta (Jefry Zapata) e Dayro Moreno (Contreras).