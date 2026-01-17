A escalação do Fluminense está definida para enfrentar o Boavista, neste sábado (17), às 18h30, no Estádio Elcyr Resende. O jogo, válido pela segunda rodada do Campeonato Carioca, será transmitido pelo Premiere (pay per view) e GeTV (Youtube).

Para o confronto, Maxi Cuberas fez mudanças no time titular, já que Santi Moreno foi poupado. Entre os relacionados, as novidades são Naarã Lucas e Loiola, que haviam sido liberados para jogar o mata-mata da Copinha e retornaram após a eliminação.

Do primeiro grupo que se reapresentou e jogará as rodadas iniciais do Estadual, o colombiano é o único indisponível. Do outro grupo, que estreia somente contra o Flamengo, na quarta rodada, Cano e Ganso se recuperam de lesões.

Lembrando que Zubeldía ainda não está apto a retornar ao trabalho, pois realizou uma angioplastia com stent no dia 10. Como a previsão é de repouso de 15 dias, ele deve retornar perto do dia 25 de janeiro.

Escalação do Fluminense: Vitor Eudes, Julio Fidélis, Jemmes, Igor Rabelo, Guilherme Arana; Wallace Davi, Otávio e Lezcano; Riquelme, Matheus Reis e John Kennedy. Técnico: Maxi Cuberas

Reservas: Marcelo Pitaluga, Lucas, Lelê, Wesley Natã, Davi Schuindt, Liola, Agner, Luis Fernando, Naarã, Leo Jance e Davi Melo.

Do outro lado, o Boavista de Gilson Kleina foi escalado com: Lucas Maticoli, Cesinha, Gabriel Caran, Guilherme Lacerda, Ryan Couto, Titto, Berê, Emanuel Jesus, Brunão, Isael, Fellipinho

Jogadores do Fluminense comemoram gol contra o Madureira (Foto: Lucas Merçon/ Fluminense FC)

Fluminense no Campeonato Carioca

O Fluminense estreou no Carioca com uma vitória por 2 a 1 sobre o Madureira. Na partida, Lezcano desencantou e abriu o placar. O empate veio na sequência, mas John Kennedy marcou o gol da vitória tricolor.

Na primeira rodada, Maxi Cuberas, auxiliar de Zubeldia, comandou uma equipe alternativa, composta de jogadores da base e atletas que tiveram pouca oportunidade em 2025. Esse esquema será mantido até a terceira rodada, uma antes do clássico contra o Flamengo. No FlaFlu, os elenco principal estará à disposição.

