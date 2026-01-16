Um dos assuntos quentes em torno do Fluminense é a formação da SAF. As conversas começaram ainda em 2025 e em setembro uma proposta foi apresentada ao Conselho Deliberativo, quando Montenegro informou que novos passos aconteceriam somente após as eleições de novembro.

Passado o pleito eleitoral e a vitória da chapa de Montenegro e Ricardo Tenório, que esteva presente na coletiva de sexta-feira (16) no CT Carlos Castilho ao lado de Mario Bittencourt, o assunto ganhará novos capítulos, conforme explicou o presidente tricolor.

— Tivemos recenentemente a posse do novo Conselho Deliberativo e vai ser formada uma comissão interna e uma externa para que a proposta seja analisada. Em paralelo, o jurídico está analisando todos os documentos, a parte financeira ainda não começou porque ainda não fechamos o resultado de 2025 e isso é importante para a proposta, pois o valor da dívida impacta nisso. Já temos o resultado fechado até novembro, então estamos correndo para fechar dezembro ainda em janeiro e pedimos à auditoria para que faça uma análise das demonstrações financiera até o fim de fevereiro — iniciou.

— Aí teremos todos os elementos para que seja feita a 'due diligence' financeira. Em paralelo a isso, estamos trabalhando na minuta dos documetnos da operação, ou seja, o acordo de investimento e o acordo de acionaistas. Sempre disse que essa operação tem que ser o mais transparente possível e quero levar o tema ao Conselho com todos os documentos possíveis para que a gente possa ter longas discussões, em diversas reuniões, todas com transmissão para o sócio e o torcedor, para que tudo seja discutido nos mínimos detalhes — concluiu.

Além de explicar as etapas seguintes na formação da SAF do Fluminense, Montenegro afirmou também que o clube vai negociar um aumento da proposta apresentada, atualmente fixada em investimento total de 6,9 bilhões de reais. Para isso, como explicou, o Tricolor trabalhará pela redução da dívida.

— As missões que eu tenho é a de levar transparência ao torcedor e de trabalhar no melhor interesse do clube, e eu entendo que o melhor interesse é de aumentar a proposta. Existe uma negociação para aumento desse valor, a confecção desses documentos, uma due diligence jurídica em andamento e a financeira ainda não começou, deve começar no início de março.

