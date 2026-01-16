menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFluminense

Montenegro explica próximos passos da SAF e afirma que Flu negociará aumento

Presidente prevê novidades em março

WhatsApp-Image-2025-03-27-at-16.45.12-aspect-ratio-1024-1024
Sharon Nigri Prais
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 16/01/2026
15:04
Mattheus Montenegro na reunião do Conselho Deliberativo do Fluminense (Foto: Reprodução)
imagem cameraMattheus Montenegro na reunião do Conselho Deliberativo do Fluminense (Foto: Reprodução)
  • Matéria
  • Mais Notícias

Um dos assuntos quentes em torno do Fluminense é a formação da SAF. As conversas começaram ainda em 2025 e em setembro uma proposta foi apresentada ao Conselho Deliberativo, quando Montenegro informou que novos passos aconteceriam somente após as eleições de novembro.

continua após a publicidade

➡️ Montenegro explica negociações com Hulk e Savarino, e crava prioridade do Flu no mercado

Passado o pleito eleitoral e a vitória da chapa de Montenegro e Ricardo Tenório, que esteva presente na coletiva de sexta-feira (16) no CT Carlos Castilho ao lado de Mario Bittencourt, o assunto ganhará novos capítulos, conforme explicou o presidente tricolor.

— Tivemos recenentemente a posse do novo Conselho Deliberativo e vai ser formada uma comissão interna e uma externa para que a proposta seja analisada. Em paralelo, o jurídico está analisando todos os documentos, a parte financeira ainda não começou porque ainda não fechamos o resultado de 2025 e isso é importante para a proposta, pois o valor da dívida impacta nisso. Já temos o resultado fechado até novembro, então estamos correndo para fechar dezembro ainda em janeiro e pedimos à auditoria para que faça uma análise das demonstrações financiera até o fim de fevereiro — iniciou.

continua após a publicidade

— Aí teremos todos os elementos para que seja feita a 'due diligence' financeira. Em paralelo a isso, estamos trabalhando na minuta dos documetnos da operação, ou seja, o acordo de investimento e o acordo de acionaistas. Sempre disse que essa operação tem que ser o mais transparente possível e quero levar o tema ao Conselho com todos os documentos possíveis para que a gente possa ter longas discussões, em diversas reuniões, todas com transmissão para o sócio e o torcedor, para que tudo seja discutido nos mínimos detalhes — concluiu.

➡️ Fluminense mantém Arias no radar e tem vantagem em disputa com o Palmeiras

Além de explicar as etapas seguintes na formação da SAF do Fluminense, Montenegro afirmou também que o clube vai negociar um aumento da proposta apresentada, atualmente fixada em investimento total de 6,9 bilhões de reais. Para isso, como explicou, o Tricolor trabalhará pela redução da dívida.

continua após a publicidade

— As missões que eu tenho é a de levar transparência ao torcedor e de trabalhar no melhor interesse do clube, e eu entendo que o melhor interesse é de aumentar a proposta. Existe uma negociação para aumento desse valor, a confecção desses documentos, uma due diligence jurídica em andamento e a financeira ainda não começou, deve começar no início de março.

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Fluminense

Mattheus Montenegro, presidente do Fluminense (Foto: Sharon Prais/Lance!)
Mattheus Montenegro, presidente do Fluminense (Foto: Sharon Prais/Lance!)

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias