menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFluminense

Fluminense: Zubeldía passa por procedimento cardiovascular e perderá estreia no Carioca

Treinador ficará afastado por até 15 dias

WhatsApp-Image-2024-12-11-at-16.06.12-1-scaled-aspect-ratio-1024-1024
Pedro Brandão
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 10/01/2026
21:22
Zubeldía em treinamento do Fluminense (Foto: Marcelo Gonçalves / Fluminense FC)
imagem cameraZubeldía em treinamento do Fluminense (Foto: Marcelo Gonçalves / Fluminense FC)
  • Matéria
  • Mais Notícias

Luis Zubeldía, técnico do Fluminense, foi submetido a uma angioplastia com stent. O procedimento foi bem sucedido. Iniciamente, existia a expectativa que o treinador pudesse voltar ao comando do time ainda na segunda-feira (12). Porém, com o procedimento, a previsão de retorno às suas funções foi estendida para até 15 dias.

continua após a publicidade

➡️ Savarino ouviu proposta do Fluminense nesta quinta-feira (8); Botafogo aguarda resposta

Nota sobre o procedimento

O técnico Luis Zubeldía passou, na tarde deste sábado (10), por uma angioplastia com stent. O procedimento foi bem sucedido, mas a previsão de retorno às suas funções foi estendida para até 15 dias.

O comunicado inicial sobre o exame dava dois cenários. No caso de intervenção, o treinador ficaria fora por sete dias. Sem intervenção, Zubeldía estaria de volta na segunda-feira (12).

continua após a publicidade

Nota inicial

O técnico Luis Zubeldía será submetido a um procedimento cardiovascular neste sábado (10/01). Caso seja identificada a necessidade de tratamento após a intervenção, ele deverá ficar de repouso por sete dias. Se não houver decisão médica nesse sentido, ele voltará ao comando dos treinos já na segunda-feira (12/01).

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Fluminense

Zubeldía comanda o Fluminense em 2026 desde o dia 2 de janeiro, quando o primeiro grupo de jogadores se apresentou. Nesse grupo estão: Lezcano, Riquelme, Igor Rabello, John Kennedy, Arana, Jemmes e atletas de Xerém. O segundo grupo, composto pelo time principal, se apresentou nesta quinta-feira (8).

continua após a publicidade

Estreia do Fluminense

O Tricolor estreia na temporada 2026 na quarta-feira (14), contra o Madureira, pela primeira rodada do Campeonato Carioca. O segundo grupo de jogadores ainda não fará parte desse time. O time principal deve jogar apenas a partir da quarta rodada, período limite permitido pelo regulamento do torneio para usar reservas.

Zubeldía em treinamento pelo Fluminense (Foto: Marcelo Gonçalves/ Fluminense FC)
Zubeldía em treinamento pelo Fluminense (Foto: Marcelo Gonçalves/ Fluminense FC)

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias