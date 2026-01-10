Fluminense: Zubeldía passa por procedimento cardiovascular e perderá estreia no Carioca
Treinador ficará afastado por até 15 dias
Luis Zubeldía, técnico do Fluminense, foi submetido a uma angioplastia com stent. O procedimento foi bem sucedido. Iniciamente, existia a expectativa que o treinador pudesse voltar ao comando do time ainda na segunda-feira (12). Porém, com o procedimento, a previsão de retorno às suas funções foi estendida para até 15 dias.
Nota sobre o procedimento
O técnico Luis Zubeldía passou, na tarde deste sábado (10), por uma angioplastia com stent. O procedimento foi bem sucedido, mas a previsão de retorno às suas funções foi estendida para até 15 dias.
O comunicado inicial sobre o exame dava dois cenários. No caso de intervenção, o treinador ficaria fora por sete dias. Sem intervenção, Zubeldía estaria de volta na segunda-feira (12).
Nota inicial
O técnico Luis Zubeldía será submetido a um procedimento cardiovascular neste sábado (10/01). Caso seja identificada a necessidade de tratamento após a intervenção, ele deverá ficar de repouso por sete dias. Se não houver decisão médica nesse sentido, ele voltará ao comando dos treinos já na segunda-feira (12/01).
Zubeldía comanda o Fluminense em 2026 desde o dia 2 de janeiro, quando o primeiro grupo de jogadores se apresentou. Nesse grupo estão: Lezcano, Riquelme, Igor Rabello, John Kennedy, Arana, Jemmes e atletas de Xerém. O segundo grupo, composto pelo time principal, se apresentou nesta quinta-feira (8).
Estreia do Fluminense
O Tricolor estreia na temporada 2026 na quarta-feira (14), contra o Madureira, pela primeira rodada do Campeonato Carioca. O segundo grupo de jogadores ainda não fará parte desse time. O time principal deve jogar apenas a partir da quarta rodada, período limite permitido pelo regulamento do torneio para usar reservas.
