O Fluminense embarcou para enfrentar o Palmeiras pelo 38ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Tricolor viaja até São Paulo com algumas novidades entre os convocados pelo técnico Mano Menezes. Confira a delegação chegando ao aeroporto do Galeão no player acima.

Fluminense enfrenta o Palmeiras na 38ª rodada do Brasileirão (Foto: Matheus Guimarães/Lance!)

A principal ausência na lista é a de Diogo Barbosa. O lateral-esquerdo sofreu uma lesão no aquecimento da partida contra o Cuiabá e segue sem condições de jogo. Facundo Bernal também não embarcou e é desfalque.

Por outro lado, o Fluminense conta com a presença de Felipe Melo. O volante está liberado para jogar graças a um efeito suspensivo.

Relacionados do Fluminense para enfrentar o Palmerias

Goleiros: Fábio, Gustavo Ramalho e Vitor Eudes;

Laterais: Rafael Monteiro, Guga, Gabruel Fuentes e Samuel Xavier;

Zagueiros: Thiago Santos, Antônio Carlos, Manoel, Felipe Melo e Thiago Silva;

Volantes: Lima, Martinelli, Nonato;

Meias: Jhon Arias, Riquelme Felipe, Ganso e Renato Augusto;

Atacantes: Isaac, Keno, Kauã Elias, Isaque, Germán Cano e Kevin Serna.

O Fluminense faz o jogo da vida contra o Palmeiras neste domingo (8). O Tricolor precisa de um empate para garantir a permanência na Série A do Campeonato Brasileiro. A bola rola às 16h, no Allianz Parque.