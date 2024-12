Por onde anda Edinho, ex-volante de Inter e Flu?

Edimo Ferreira Campos, conhecido como Edinho, fez história como volante, destacando-se em grandes clubes do futebol nacional e internacionais. Ao longo de sua carreira, Edinho foi reconhecido pela sua liderança e consistência em campo, características que o levaram a conquistar títulos importantes. Após pendurar as chuteiras, ele optou por seguir no futebol, agora como treinador. O Lance! te conta por onde anda Edinho.

A trajetória de Edinho no futebol

Edinho iniciou sua carreira no Boavista, de Portugal, onde jogou entre 2001 e 2002. Retornou ao Brasil para defender o Internacional, clube em que viveu momentos marcantes. Durante sua passagem pelo Colorado (2003–2009), Edinho conquistou a Copa Libertadores e o Mundial de Clubes em 2006, além de outros títulos importantes, como a Copa Sul-Americana de 2008.

Após deixar o Internacional, Edinho teve uma breve passagem pelo Lecce, na Itália, e retornou ao Brasil para jogar no Palmeiras em 2010. No ano seguinte, transferiu-se para o Fluminense, onde foi peça-chave na conquista do Campeonato Brasileiro e do Carioca de 2012.

Posteriormente, o volante ainda defendeu clubes como Grêmio, Coritiba, CSA, Ceará, e encerrou sua carreira no Vila Nova, em 2019, consolidando sua trajetória com quase duas décadas no futebol profissional.

A transição para a carreira de técnico

Logo após se aposentar, Edinho começou a trilhar seu caminho como treinador, trazendo consigo a experiência acumulada ao longo de sua carreira como jogador. Em novembro de 2022, assumiu o comando da equipe sub-20 do Maringá Futebol Clube, no Paraná. Seu principal desafio foi liderar o time na Copa São Paulo de Futebol Júnior de 2023, competição que serve como vitrine para jovens talentos do futebol brasileiro.

Edinho é conhecido por sua abordagem técnica e pelo foco no desenvolvimento dos jogadores, usando sua vivência nos grandes clubes para preparar os atletas para desafios profissionais.

Por onde anda Edinho?

Atualmente, Edinho é o treinador do time sub-20 do Maringá, onde continua contribuindo para o futebol brasileiro. Além de liderar a equipe em competições de base, ele se dedica a formar jovens talentos, compartilhando lições que aprendeu durante sua carreira como jogador.

Sua atuação no Maringá reflete o compromisso em devolver ao esporte tudo o que aprendeu ao longo de sua trajetória, consolidando-se como uma figura importante no cenário do futebol nacional, agora fora das quatro linhas.

Clubes onde Edinho jogou:

2001–2002: Boavista

2003–2009: Internacional

2009–2010: Lecce

2010: Palmeiras

2011–2013: Fluminense

2014–2016: Grêmio

2016–2017: Coritiba

2018: CSA

2018–2019: Ceará

2019: Vila Nova