Fluminense divulga relacionados contra Corinthians sem volante titular

O Fluminense enfrenta o Corinthians nesta quarta-feira (16), às 19h30, na Neo Química Arena, pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro. No seu primeiro desafio fora de casa, Renato Gaúcho não contará com um volante titular nos últimos jogos.

A ausência na partida é Hércules, que sentiu dores na coxa esquerda e ficou no Rio de Janeiro. Com isso, a tendência é que Bernal seja titular. Além de também desempenhar a função de primeiro volante, o uruguaio substituiu o companheiro nos quatro jogos anteriores e teve boas atuações.

Moleques de Xerém relacionados contra o Corinthians

Entre os 24 relacionados para enfrentar o Corinthians, há três jogadores oriundos da base: O lateral esquerdo Léo Jance, de 20 anos, que estreou no profissional como titular na golerada sobre o GV San José, pela Sul-Americana; o zagueiro Davi Schuindt, da mesma idade, que atuou em duas partidas pelo Carioca; e o meia Wallace Davi, de 17 anos, cria do futsal tricolor e que já jogou em três oportunidades no profissional.

Desfalques do Fluminense

Além de Hércules, que não viajou para enfrentar o Corinthians, o Fluminense possui outros desfalques, estes previstos por conta de lesões. O zagueiro e capitão, Thiago Silva, ficará fora cerca de quatro semanas em virtude de uma lesão na coxa direita durante a partida contra o Santos. O meia Otávio e os atacantes Isaque e Riquelme se recuperam após as respectivas cirurgias - tendão de aquiles direito, joelho esquerdo e joelho direito. Por fim, o lateral-esquerdo Fuentes está em transição para os treinos com o grupo.