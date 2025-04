Corinthians x Fluminense: retrospecto pelo Brasileirão

Duelo é clássico nacional com história e rivalidade.

1x0 para o Fluminense é o resultado mais comum no RJ (8 vezes).

Corinthians e Fluminense se enfrentaram 67 vezes no Brasileirão.

Corinthians e Fluminense já se enfrentaram 67 vezes pelo Campeonato Brasileiro, com um equilíbrio notável entre os clubes. O Timão leva ligeira vantagem no número de vitórias, enquanto o Tricolor Carioca tem campanhas marcantes, principalmente em casa. O Lance! te conta tudo sobre Corinthians x Fluminense na história do Brasileirão.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Total de jogos: 67 Vitórias do Corinthians: 25 (37%) Vitórias do Fluminense: 22 (33%) Empates: 20 (30%) Gols do Corinthians: 75 Gols do Fluminense: 66

Desempenho como mandante

Corinthians em casa

Jogos: 36

Vitórias do Corinthians: 18 (50%)

Empates: 8 (22%)

Vitórias do Fluminense: 10 (28%)

Fluminense em casa

Jogos: 31

Vitórias do Fluminense: 12 (39%)

Empates: 12 (39%)

Vitórias do Corinthians: 7 (23%)

Maiores vitórias no confronto

Corinthians

Maior vitória em casa: 5x0 (Brasileirão 2020)

Maiores vitórias fora de casa:

3x1 (Brasileirão 1973)

2x0 (Brasileirão 2005)

3x1 (Brasileirão 1994)

Fluminense

Maior vitória em casa: 4x0 (Brasileirão 2022)

Maiores vitórias fora de casa:

2x0 (Brasileirão 2002)

2x0 (Brasileirão 1984)

2x0 (Brasileirão 2022)

3x1 (Copa João Havelange 2000)

Resultados típicos de Corinthians x Fluminense

Corinthians x Fluminense (em SP):

Resultado mais comum – 1x0 para o Corinthians (6 vezes)

Fluminense x Corinthians (no RJ):

Resultado mais comum – 1x0 para o Fluminense (8 vezes)

Curiosidades e sequências

Corinthians

Jogos em que marcou: 64% Jogos em que sofreu gols: 69% Maior sequência de vitórias: 4 jogos Maior jejum sem vencer: 6 jogos Maior sequência de derrotas: 5 jogos Maior invencibilidade: 10 jogos

Fluminense

Jogos em que marcou: 69% Jogos em que sofreu gols: 64% Maior sequência de vitórias: 5 jogos Maior jejum sem vencer: 10 jogos Maior sequência de derrotas: 4 jogos Maior invencibilidade: 6 jogos

Panorama geral de Corinthians x Fluminense

O duelo entre Corinthians e Fluminense é um clássico nacional que mistura história, equilíbrio e rivalidade interestadual. Os clubes já protagonizaram partidas decisivas e marcantes ao longo das décadas de Campeonato Brasileiro. O Corinthians se destaca por seu histórico mais favorável em casa, enquanto o Fluminense tem feitos notáveis no Maracanã.

Ambas as equipes já aplicaram goleadas expressivas e os jogos são sempre imprevisíveis, com resultados apertados sendo comuns — principalmente os 1x0 registrados com frequência nos dois lados.