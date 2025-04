Qual o salário de André, ex-Fluminense, no Wolverhampton?

O volante André, ex-Fluminense, vive sua primeira experiência no futebol europeu defendendo o Wolverhampton, da Inglaterra. Contratado em agosto de 2024, o jogador de 22 anos tem vínculo com o clube da Premier League até o meio de 2029 e recebe um alto salário.



Vale destacar que André foi a maior venda da história do Fluminense. O Wolves desembolsou 22 milhões de euros (cerca de R$ 135,5 milhões à época), com a possibilidade de mais 3 milhões de euros (R$ 18,5 milhões) em bônus por metas atingidas.

Além do valor da negociação, o contrato assinado com o Wolves garante ao volante uma remuneração robusta para os próximos anos.

💰 Salário de André no Wolverhampton

Segundo dados do site especializado Capology, André recebe 1,82 milhão de libras por temporada no Wolverhampton. Considerando a cotação atual da libra, o valor equivale a cerca de R$ 14,16 milhões por ano - ou R$ 1,2 milhão por mês.

O contrato do volante vai até junho de 2029. Com isso, André deve embolsar um total de 9,1 milhões de libras nos cinco anos de vínculo, o que representa algo em torno de R$ 70,8 milhões no período.

⚽ Peça-chave no Wolves

Desde que chegou ao Wolverhampton em agosto de 2024, André conquistou seu espaço rapidamente. Nesta temporada, disputou 30 partidas, sendo 26 como titular, e se tornou peça central no esquema do técnico Vítor Pereira.

