Fluminense anuncia renovação de contrato com John Kennedy

O Fluminense anunciou, nesta sexta-feira (1), a renovação de contrato com John Kennedy. O atacante de 23 anos, revelado em Xerém, tinha vínculo com o clube até dezembro de 2026 e prorrogou até o término de 2027.

John Kennedy voltou recentemente ao Fluminense após passagem no México, onde defendeu o Pachuca por empréstimo. Lá teve um bom começo, mas perdeu espaço na equipe titular após a troca de treinador. Com a saída do uruguaio Guillermo Almada e chegada do mexicano Jaime Lozano, o centroavante virou reserva. Foram 22 partidas disputadas, com nove gols e duas assistências.

John Kennedy foi herói do Fluminense na conquista da Libertadores em 2023 (Foto: Marcelo Gonçalves/Fluminense)

A história de John Kennedy no Fluminense

John Kennedy subiu aos profissionais do Fluminense em 2021. No total, tem 115 jogos, com 21 gols e três assistências. É bicampeão carioca (2022-23), campeão da Libertadores (2023) e da Recopa Sul-Americana (2024).

Foi na conquista da Libertadores em 2023 que viveu seu melhor momento. A cria de Xerém fez o gol do título na decisão do dia 4 de novembro, no Maracanã, diante do Boca Juniors, da Argentina. Depois do empate em 1 a 1 no tempo regulamentar, com Germán Cano marcando para o Fluminense e Advíncula deixando tudo igual para os argentinos, John Kennedy saiu do banco de reservas e marcou na prorrogação após passe de Keno, garantindo o 2 a 1. Na sequência, ainda foi expulso por, já com cartão amarelo, ter comemorado subindo as escadas que davam acesso à arquibancada e abraçando torcedores tricolores.

Fora do campo, acumulou ainda algumas polêmicas. Em 2023, passou por empréstimo pela Ferroviária, onde jogou o Campeonato Paulista. Lá, marcou seis gols em 11 jogos disputados.

Próximo compromisso do Flu

O Fluminense e John Kennedy voltarão a campo neste sábado (2), às 21h, diante do Grêmio, no Maracanã, pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com 20 pontos, o Flu está em 12º lugar na competição nacional e tenta reabilitação após perder seus últimos quatro compromissos. No meio de semana, no entanto, conseguiu importante resultado ao fazer 2 a 1 no Internacional, no Beira-Rio, pela ida das oitavas de final da Copa do Brasil.

Veja a nota oficial do Fluminense informando a renovação de John Kennedy:

"O Fluminense acertou nesta sexta-feira (01/08) a prorrogação do contrato do atacante John Kennedy. O atleta, que tinha vínculo até o fim de 2026, assinou no CT Carlos Castilho até dezembro de 2027.

Revelado pelo Fluminense, John Kennedy fez sua estreia como profissional em janeiro de 2021 e logo se tornou peça importante para o grupo. O atacante foi campeão e autor do gol do título da Conmebol Libertadores 2023 e conquistou a Conmebol Recopa 2024. Ele participou ainda dos bicampeonatos do Campeonato Carioca e da Taça Guanabara de 2022 e 2023. O jogador soma 115 partidas e 21 gols pelo clube."