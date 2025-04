Jornal europeu exalta joia do Fluminense e compara com Estêvão

Com nome de craque, Riquelme Felipe, joia do Fluminense, foi uma das grandes sensações da equipe dirigida pelo técnico Caio Couto na Copinha em 2025 e fez uma grande temporada anterior com a equipe Sub-17. Seu desempenho chamou atenção da imprensa europeia, que o destacou como uma das surpresas de Mano Menezes para o resto do ano e uma promessa semelhante a Estêvão, do Palmeiras.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

- Ele acabou de completar 18 anos, seu nome é uma homenagem ao ídolo do Boca Juniors e já está conquistando o público carioca. Riquelme Felipe é a nova sensação do Fluminense por mérito próprio. Ele foi uma das surpresas de Mano Menezes no Campeonato Carioca, onde sua precocidade chamou a atenção de todos - escreveu o jornal "AS", da Espanha.

continua após a publicidade

- Ele estreou no início do ano pelo Fluminense, deixando uma sequência de grandes atuações a ponto de levar para casa o troféu de revelação do campeonato. Seus números o colocam como a grande esperança de um Tricolor que quer se reerguer, superando até mesmo um craque do Brasileirão como

Estêvão - seguiu o diário.

Em sua categoria, Riquelme Felipe disputou 17 partidas com a camisa do Time de Guerreiros, tendo marcado seis gols e faturado o título do Campeonato Carioca Sub-17. Na Copa Rio, o Fluminense foi vice-campeão após ser derrotado para o Flamengo por 3 a 2.

continua após a publicidade

Elogiado por Mano, Riquelme Felipe em ação no clássico entre Fluminense e Vasco (Foto: Marcelo Gonçalves/Fluminense FC)

Com 18 anos recém completados, o Moleque de Xerém foi promovido ao time profissional nesta temporada e se destacou no início do Campeonato Carioca, permanecendo como opção de Mano Menezes. Durante a competição, teve uma queda de rendimento e não foi acionado por quatro jogos, retornando nas finais contra o Flamengo. Nesta temporada, entrou em campo 13 vezes, sendo seis como titular.

Apesar da pouca idade, Riquelme Felipe busca superar as diferenças físicas que pode encontrar em seus adversários no futebol profissional. O atleta fará com que seu talento fale mais alto e possa fazer a diferença nos jogos do Fluminense.

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Fluminense

Lesão de Riquelme, joia do Fluminense

Apesar do grande destaque na imprensa estrangeira, Riquelme teve uma entorse no joelho esquerdo no final de março, faltando dez dias para a estreia do Brasileirão e, após exame de imagem, confirmou-se uma lesão no ligamento colateral medial.

Embora o clube não tenha informado o tempo de retorno do atleta, por não haver necessidade de cirurgia, pode-se concluir que o Fluminense não poderá contar com o atacante pelo menos até maio deste ano.