Flamengo e Fluminense, responsáveis pelo consórcio do Maracanã, seguem alinhados em busca de melhorias no complexo. Uma delas acontece no terreno onde era o Estádio Célio de Barros, que por muitos anos recebeu competições nacionais e internacionais de atletismo. As obras são para um estacionamento, que terá vagas à vendas para torcedores que forem assistir aos jogos de suas equipes.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Os trabalhos no local acontecem há semanas, com utilização de escavadeiras e outras máquinas. Recentemente, o espaço foi asfaltado. A ação de melhoria faz parte de uma série de investimento que os clubes pretendem fazer. A previsão é de investimento de R$ 186 milhões nos próximos 20 anos.

Obras no complexo do Maracanã (Foto: Lucas Bayer/Lance!)

Espaço será dividido com ônibus de torcidas visitantes

Atualmente, o terreno é utilizado como estacionamento para ônibus de torcedores que ocupam o setor de visitante do Maracanã.

É importante mencionar que haverá uma chapa de metal para separar o estacionamento de veículos dos torcedores mandantes, com o setor para os ônibus dos visitantes.

continua após a publicidade

Barra de metal que divide o espaço (Foto: Lucas Bayer/Lance!)

Moradores reclamam do tumulto nos arredores do estádio por conta de vagas

Em dias de jogos no Maracanã, a casa de Flamengo e Fluminense, as ruas que dão acesso ao estádio ficam fechadas. Assim, sem a possbilidade de estacionamento. Ou seja, aqueles torcedores que vão de carro precisam buscar vagas em quarterões próximos. Com a alta demanda, moradores do Maracanã e da Grande Tijuca reclamam, constantemente, da "bagunça" nas ruas e até mesmo de brigas entre flanelinhas.

- Dia de jogo no Maracanã é certeza de tumulto nas ruas próximas ao estádio. Parece que falta espaço para tantos carros. Sem falar na quantidade de flanelinhas nas ruas. Acredito que com esse novo estacionamento isso pode melhorar um pouco. Se isso acontecer, todos os moradores do bairro vão comemorar - disse André Luiz, de 54 anos.

continua após a publicidade

Importante ressaltar que o complexo do estádio já conta com estacionamentos nos portões 2 ( Av. Rei Pelé) e 9 ( Rua Eurico Rabelo ). Entretando, o primeiro é apenas para pessoas autorizadas e convidadas. Assim, o novo espaço ampliará o número de vagas.

História do Estádio Célio de Barros

Construído em 1974, o Estádio de Atletismo Célio de Barros, que já recebeu nomes como Robson Caetano, Maurren Maggi, Michael Johnson, Sergei Bubka e Javier Sotomayor, foi desativado em 2013 (a pista foi totalmente soterrada).

Mauren Maggi durante treinamento no Célio de Barros (Foto de Ricardo Cassiano/Lancepress)

Na época, moradores do bairro do Maracanã protestaram contra o fim do emblemático estádio, que serviu de estacionamento para a Copa do Mundo de 2014, além de outras funções.

Protesto no Maracanã contra a demolição do Estádio Célio de Barros (Foto: Luiz Carlos/Lance!)

Inicialmente, a ideia do Estado era demolir a estrutura, que ocupa ocupa uma área total de 18.714m² do complexo do Maracanã. No entanto, após os protestos e a pressão de grandes nomes do atletismo, o governador Sérgio Cabral, na época, optou pelo cancelamento da demolição. A promessa era que o espaço passaria por uma reforma antes de ser reaberto, o que nunca aconteceu.

Moradores do bairro em protesto no Maracanã (Foto: Julio Cesar Guimaraes/Lancepress!)

Em 2022, um grupo de ex-atletas e dirigentes do atletismo, liderado por Nelsinho (corredor), propuseram a reabertura do estádio, conversando com setores públicos. Um estudo projetou um custo de R$ 35 milhões para obras no local, que durariam dois anos. O plano, entretanto, não foi para frente.

Espaço foi usado como hospital de campanha da Covid-19

Durante a pandemia da Covid-19, o Estádio de Atletismo Célio de Barros recebeu o Hospital de Campanha do Maracanã. Construído em 38 dias, o espaço contou com 400 leitos.