Corinthians ganha reforços e fica perto de ‘escalação ideal’ contra o Fluminense

O Corinthians recebe o Fluminense nesta quarta-feira (16), às 19h30 (de Brasília), pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro. Ramón Díaz deve ter novidades para o confronto: o retorno de Gustavo Henrique e Fabrizio Angileri.

A dupla desfalcou o Corinthians nas primeiras rodadas do Brasileirão. Nesta terça-feira (15), participaram de atividade no CT Dr. Joaquim Grava e podem pintar como novidades na escalação do Timão. O clube alvinegro tem sofrido com ausências dos titulares desde a final do Campeonato Paulista.

Caso tenha a dupla da linha defensiva em campo, o Corinthians se aproxima da 'escalação ideal' contra o Fluminense, ou seja, a mais parecida daquela que empatou com o Palmeiras por 0 a 0 em casa, no dia 27 de março, e garantiu o título do Paulistão.

Naquele jogo, o Corinthians entrou em campo: Hugo Souza; Matheuzinho, Gustavo Henrique, Félix Torres e Fabrizio Angileri; Raniele, José Martínez, Carrillo e Rodrigo Garro; Memphis e Yuri Alberto.

Na partida contra o Fluminense, Ramón Díaz só não terá Hugo Souza e Garro à disposição. Igor Coronado também está fora do confronto, mas foi reserva na final do Paulistão.

A tendência é que o Timão inicie o duelo com: Matheus Donelli; Matheuzinho, Gustavo Henrique, Félix Torres e Fabrizio Angileri; Raniele, José Martínez e Carrilo; Romero, Memphis e Yuri Alberto.

Angileri deve retornar em duelo contra o Fluminense (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)

Situação na tabela

Com uma vitória, um empate e uma derrota, o Corinthians é o nono colocado do Campeonato Brasileiro com quatro pontos. O Timão vem de uma derrota dolorida por 2 a 0 contra o Palmeiras, fora de casa, e quer o apoio da Fiel para subir na tabela.

O Corinthians tem uma sequência favorável para subir na tabela do Brasileirão. Nesta quarta-feira (16), o Timão encara os cariocas, na Neo Química Arena, e no sábado (19), o adversário será o Sport, também em Itaquera.